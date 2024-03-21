«طرق دبي» تستكمل أعمال الحلول المرورية في حتّا وعود المطينة 1 والصفوح 1

استكملت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال الحلول المرورية في منطقة حتا وعود المطينة1 والصفوح1، ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التحسينية والتطويرية في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي للعام 2024، والتي تسهم بدورها في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وخفض الازدحام المروري، ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق في الإمارة.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تسعى الهيئة إلى الاستثمار في عمليات التطوير في قطاع البنية التحتية على مستوى إمارة دبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مواكبة التطور العمراني والطفرة التنموية التي تشهدها الإمارة، ويتم ذلك عبر تنفيذ مجموعة من الحلول والتحسينات المرورية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مستخدمي الطريق، لضمان انسيابية حركة المركبات وسلامة مرتادي الطرق وفق أعلى المعايير.

وأضاف البنا: " يأتي تنفيذ التحسينات في حتا، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشاريع والمبادرات التطويرية في المنطقة، حيث استكملت الهيئة أعمال إنشاء دوار سوق حتا الواقع على شارع دبي- حتا، لتحقيق انسيابية حركتي الدخول والخروج للمركبات من وإلى سوق حتا، وبالتالي تقليل زمن الوصول إليه بنسبة 60%، كما أنهت الهيئة أعمال تنفيذ حركة الالتفاف للخلف (U- Turn) على شارع دبي حتا بالقرب من وادي هب، وذلك ضمن خطط الهيئة الهادفة إلى تسهيل دخول وخروج المركبات لمرتادي المواقع السياحية والحيوية، ورفع مستوى السلامة المرورية بشكل عام في منطقة حتا."

وأضاف البنا: "شملت التحسينات المرورية في منطقة عود المطينة 1، توسعة شارع 31 من حارة إلى حارتين في الاتجاهين بالقرب من جمعية الإمارات التعاونية، وتوفير مواقف جانبية لخدمة مرتادي الجمعية، ويأتي ذلك بهدف تقليل الازدحام المروري، وتحسين انسيابية الحركة المروية، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشارع من 1200 مركبة إلى 2400 مركبة في الساعة، وكذلك تعزيز مستوى السلامة المرورية لزوار المنطقة."

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إلى أن الهيئة أنشأت ساحة للمواقف في منطقة الصفوح 1، وتضم حوالي 112 موقفاً، كما تم تنفيذ دوار لسهولة دخول وخروج المركبات بالمنطقة القريبة من مدرسة الشويفات على شارع حصة، الأمر الذي ساهم في سلاسة حركة المركبات لتنزيل وتحميل الطلبة وفق أعلى معايير السلامة المرورية.

هذا وتستمر الهيئة في تنفيذ حزمة من الحلول المرورية ضمن خطة استراتيجية متكاملة يتم تحديثها بشكل دوري، ويتم تحديد الطرق المراد تطويرها وتحسين الأعمال فيها، من خلال منظومة عمل متكاملة، وبناءً على 4 مصادر أساسية وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم المروري، ونظام اقتراحات وشكاوى الجمهور، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق من قبل فرق العمل لدى الهيئة، ومن ثم حصر الحلول المرورية المطلوبة لمعالجة الازدحام، وتنفيذها على أرض الواقع.





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