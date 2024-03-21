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مبلغ خرافي لمبابي شهريًا.. المغربي أشرف حكيمي بين أعلى 10 رواتب في باريس

3/21/2024 5:24:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الإعلام الفرنسي، عن الرواتب الشهرية التي يتقاضاها لاعبو باريس سان جيرمان، حيث نشرت صحيفة "ليكيب" قائمة تضم أعلى 10 لاعبين دخلا في البي أس جي، يتصدرها بالطبع النجم كيليان مبابي، الذي يتقاضى 6 ملايين يورو شهريًا.

ويحل في المركز الثاني عثمان ديمبلي براتب مليون و120 ألف يورو شهريًا، متساويًا مع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، وخلفهما لوكاس هيرنانديز بمليون و110 آلاف يورو، ثم ميلان سكرينيار بمليون و100 ألف يورو.

ويتقاضى حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما راتبًا شهريًا قيمته 849.5 ألف يورو، ثم ماركو أسينسيو 831 ألف يورو، وراندال كولو مواني بواقع 750 ألف يورو، وأشرف حكيمي بـ 738.6 ألف يورو، ثم نوردي موكيلي بـ 700 ألف يورو.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ليفن كورزاوا يتقاضى 500 ألف يورو رغم عدم مشاركته في المباريات، بينما يتخطى راتب كيلور نافاس وبرسنيل كيمبيمبي 550 ألف يورو شهريًا، رغم ابتعادهما لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات.

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