أزمة البحر الأحمر تزيد الاستهلاك العالمي للوقود 100 ألف برميل يوميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لدى شركة فيتول لتجارة الطاقة والسلع راسل هاردي، إن قطاع الشحن يستهلك 100 ألف برميل وقود إضافية يوميا للإبحار لمسافات أطول تجنبا لعبور البحر الأحمر.
وأضاف هاردي، أن المسافة الإجمالية التي تبحرها السفن تزيد نحو 3 % على ما كانت عليه قبل بدء شن الهجمات على حركة الشحن.
وذكر أن حركة مرور ناقلات النفط في البحر الأحمر مرتفعة عما كانت عليه منذ 5 سنوات، لكن الصراعات العالمية أحدثت تحولات في تدفقات التجارة العالمية.
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