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أزمة البحر الأحمر تزيد الاستهلاك العالمي للوقود 100 ألف برميل يوميا

3/21/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لدى شركة فيتول لتجارة الطاقة والسلع راسل هاردي، إن قطاع الشحن يستهلك 100 ألف برميل وقود إضافية يوميا للإبحار لمسافات أطول تجنبا لعبور البحر الأحمر.
وأضاف هاردي، أن المسافة الإجمالية التي تبحرها السفن تزيد نحو 3 % على ما كانت عليه قبل بدء شن الهجمات على حركة الشحن.
وذكر أن حركة مرور ناقلات النفط في البحر الأحمر مرتفعة عما كانت عليه منذ 5 سنوات، لكن الصراعات العالمية أحدثت تحولات في تدفقات التجارة العالمية.













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