أسعار الذهب تعاود الإرتفاع في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن الخميس دينار وعشرة قروش للغرام .
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 44.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 42.7 دينارا للشراء منهم .
فيما وصل سعر غرام الذهب 18 الى 39.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 36.2 دينارا للشراءمنهم
وعاودت اسعار الذهب الارتفاع بعد فترة من الإستقرار .
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