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أسعار الذهب تعاود الإرتفاع في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

3/21/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن الخميس دينار وعشرة قروش للغرام .

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 44.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 42.7 دينارا للشراء منهم .

فيما وصل سعر غرام الذهب 18 الى 39.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 36.2 دينارا للشراءمنهم

وعاودت اسعار الذهب الارتفاع بعد فترة من الإستقرار .




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