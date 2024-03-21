سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 44.5 دينارا في الأردن 03/21/2024 - 10:58 عمان ن

سجل سعر غرام الذهب عيار 21، ارتفاعا بأكثر من دينار في السوق المحلية، الخميس، بحسب ما ذكرت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وأظهرت التسعيرة الجديدة الصادرة عن النقابة، أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 44.5 دينارا لجهة البيع مقابل 42.7 دينارا لناحية الشراء، لتسجل سعرا قياسيا جديدا محليا.

وسجل هذا الغرام الأربعاء، سعرا بلغ 43.4 دينارا.

وسجل غرام الذهب لعياري 24 و18، سعرين وصلا إلى 51.7 دينارا و39.7 دينارا على التوالي.

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