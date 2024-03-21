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سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 44.5 دينارا في الأردن

3/21/2024 5:10:20 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية) تواصل الخميس مناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
  • القبض على شخص قتل صديقه وأحرق جثته لإخفاء جريمته في عمّان، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.
  • ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الأربعاء إلى ما نسبته 74%
  • امانة عمان تصدر تعميما يمنع استقبال أي معاملات أو متابعة إجراءاتها من غير الأشخاص ذوي العلاقة المباشرة.
  • مسؤولون أميركيون وإسرائيليون سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة
  • تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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    سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 44.5 دينارا في الأردن 03/21/2024 - 10:58 عمان ن

    سجل سعر غرام الذهب عيار 21، ارتفاعا بأكثر من دينار في السوق المحلية، الخميس، بحسب ما ذكرت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

    وأظهرت التسعيرة الجديدة الصادرة عن النقابة، أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 44.5 دينارا لجهة البيع مقابل 42.7 دينارا لناحية الشراء، لتسجل سعرا قياسيا جديدا محليا.

    وسجل هذا الغرام الأربعاء، سعرا بلغ 43.4 دينارا.

    وسجل غرام الذهب لعياري 24 و18، سعرين وصلا إلى 51.7 دينارا و39.7 دينارا على التوالي.

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