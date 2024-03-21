سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 44.5 دينارا في الأردن

(MENAFN
- Amman Net)
اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية) تواصل الخميس مناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
القبض على شخص قتل صديقه وأحرق جثته لإخفاء جريمته في عمّان، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.
ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الأربعاء إلى ما نسبته 74%
امانة عمان تصدر تعميما يمنع استقبال أي معاملات أو متابعة إجراءاتها من غير الأشخاص ذوي العلاقة المباشرة.
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة
تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 44.5 دينارا في الأردن 03/21/2024 - 10:58 عمان ن
سجل سعر غرام الذهب عيار 21، ارتفاعا بأكثر من دينار في السوق المحلية، الخميس، بحسب ما ذكرت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وأظهرت التسعيرة الجديدة الصادرة عن النقابة، أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 44.5 دينارا لجهة البيع مقابل 42.7 دينارا لناحية الشراء، لتسجل سعرا قياسيا جديدا محليا.
وسجل هذا الغرام الأربعاء، سعرا بلغ 43.4 دينارا.
وسجل غرام الذهب لعياري 24 و18، سعرين وصلا إلى 51.7 دينارا و39.7 دينارا على التوالي.
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