نشر وثيقة أردنية مهمة بمناسبة ذكرى الكرامة

(MENAFN
- Amman Net)
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نشر وثيقة أردنية مهمة بمناسبة ذكرى الكرامة 03/21/2024 - 11:47 عمان ن
عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، تظهر العدد الصادر بتاريخ 24 آذار 1968 لصحيفة الدستور الأردنية، والذي ضمّ مجموعة من الأخبار الخاصة بمعركة الكرامة التي وقعت في 21 آذار 1968.
وأشار المركز في بيان اليوم الخميس، أنه يظهر في الصفحة الرئيسة للوثيقة المانشيت الرئيس الذي يشير إلى خبر المؤتمر الصحفي الذي عقده المغفور له الملك الحسين بن طلال، لتبسيط الحقائق وإيضاح الصورة حول المعركة التي خاضها الجيش العربي الأردني مع العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وبين أن الصحيفة استعرضت في أخبارها البسالة التي قدمها أبناء الجيش العربي في سبيل الدفاع عن وطنهم، مؤكدة تلاحم الشّعب مع القيادة والجيش وبذله الجهد كله في سبيل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.
كما نشرت خبر تشييع جثامين الشهداء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن ثرى وطنهم الغالي، وتُظهر أبعاد المعركة السياسيّة والإقليميّة، ما يؤكّد الأهميّة الكبرى للنصر الذي حقّقه الجيش الأردنيّ ضدَّ العدوان الإسرائيلي الغاشم، بالإضافة إلى نشرها أخبار تشير إلى أنّ دولًا مختلفةً أيدت الحقّ الأردني في الدفاع عن أراضيه.
وأوضح المركز أن هذه الوثيقة تُعدّ ذات أهميّة كبرى، لتسجيلها تاريخًا مُشرّفًا وإضاءة فترة مهمَّة من تاريخ المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة.
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