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نشر وثيقة أردنية مهمة بمناسبة ذكرى الكرامة

3/21/2024 5:10:19 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    نشر وثيقة أردنية مهمة بمناسبة ذكرى الكرامة 03/21/2024 - 11:47 عمان ن

    عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، تظهر العدد الصادر بتاريخ 24 آذار 1968 لصحيفة الدستور الأردنية، والذي ضمّ مجموعة من الأخبار الخاصة بمعركة الكرامة التي وقعت في 21 آذار 1968.

    وأشار المركز في بيان اليوم الخميس، أنه يظهر في الصفحة الرئيسة للوثيقة المانشيت الرئيس الذي يشير إلى خبر المؤتمر الصحفي الذي عقده المغفور له الملك الحسين بن طلال، لتبسيط الحقائق وإيضاح الصورة حول المعركة التي خاضها الجيش العربي الأردني مع العدوان الإسرائيلي الغاشم.

    وبين أن الصحيفة استعرضت في أخبارها البسالة التي قدمها أبناء الجيش العربي في سبيل الدفاع عن وطنهم، مؤكدة تلاحم الشّعب مع القيادة والجيش وبذله الجهد كله في سبيل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

    كما نشرت خبر تشييع جثامين الشهداء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن ثرى وطنهم الغالي، وتُظهر أبعاد المعركة السياسيّة والإقليميّة، ما يؤكّد الأهميّة الكبرى للنصر الذي حقّقه الجيش الأردنيّ ضدَّ العدوان الإسرائيلي الغاشم، بالإضافة إلى نشرها أخبار تشير إلى أنّ دولًا مختلفةً أيدت الحقّ الأردني في الدفاع عن أراضيه.

    وأوضح المركز أن هذه الوثيقة تُعدّ ذات أهميّة كبرى، لتسجيلها تاريخًا مُشرّفًا وإضاءة فترة مهمَّة من تاريخ المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة.

    أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad

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