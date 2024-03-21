الأردنيّون يحيون اليوم الذكرى 56 لمعركة الكرامة

MENAFN - Amman Net) يحيي الشعب الأردني الذكرى الـ 56 للانتصار على الاحتلال الإسرائيلي في معركة الكرامة التي تصادف الخميس، 21 آذار 2024.

وتُعتبر معركة الكرامة، نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أحرز فيها الجيش العربي النصر الأول على الجيش الإسرائيلي في أغوار الكرامة وباءت مقاصده الخبيثة بالهزيمة والفشل.

وهزمت القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، الجيش الإسرائيلي الذي انسحب من أرض المعركة، بعد أن بلغت خسائره نحو 250 قتيلاً و450 جريحاً، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من آلياته ومعداته مقابل 86 شهيداً من منتسبي الجيش العربي البواسل وإصابة 108 آخرين.

معركة الكرامة هي اشتباك مسلح لمدة 15 ساعة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات المسلحة الأردنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية في بلدة الكرامة الأردنية في 21 مارس 1968 أثناء حرب الاستنزاف، حين حاولت قوات الكيان الصهيوني احتلال نهر الأردن لأسباب يعتبرها إستراتيجية.

وقد عبرت النهر فعلاً من عدة محاور مع عمليات تجسير وتحت غطاء جوي كثيف، فتصدى لها الجيش الأردني على طول جبهة القتال من أقصى شمال الأردن إلى جنوب البحر الميت بقوة.

وفي قرية الكرامة اشتبك الجيش العربي والفدائيون مع القوات الإسرائيلية، في معركة استمرت قرابة الخمسين دقيقة.

واستمرت بعدها المعركة بين الجيش الأردني والقوات الإسرائيلية أكثر من 16 ساعة، مما اضطر الإسرائيليين إلى الانسحاب الكامل من أرض المعركة تاركين وراءهم ولأول مرة خسائرهم وقتلاهم دون أن يتمكنوا من سحبها معهم.

وتمكن الجيش الأردني من الانتصار على القوات الإسرائيلية وطردهم من أرض المعركة مخلفين ورائهم الآليات والقتلى دون تحقيق الكيان الصهيوني لأهدافه.