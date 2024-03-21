وزير الخارجية يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي مع بلينكن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، زيارة عمل إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.



ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وسيبحث المجتمعون عملية السلام والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



والأربعاء، بدأ بلينكن جولة في الشرق الأوسط بإجراء محادثات في السعودية على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة، وسط أجواء يتفاقم فيها التوتر في علاقة واشنطن مع حليفتها إسرائيل.

