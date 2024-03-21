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الخصاونة: في معركة الكرامة جسّد جيشنا أيقونة الكرامة والنَّصر

3/21/2024 5:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بذكرى معركة الكرامة الخالدة، ومناسبة عيد الام.


وقال الخصاونة في منشورين متتاليين له عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: " في معركة الكرامة الخالدة، جسَّد نشامى جيشنا العربي المصطفوي بقيادة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال - طيَّب الله ثراه - أيقونة الكرامة والنَّصر؛ فهنيئاً لجلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين، ولوطننا الغالي وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنيَّة هذه الذِّكرى المجيدة، وتحيَّة للأُم الأردنيَّة في عيدها، ولَّادةُ النَّشامى والنَّشميَّات، فخرُ الوطن وقيادته.



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