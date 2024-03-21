الخصاونة: في معركة الكرامة جسّد جيشنا أيقونة الكرامة والنَّصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بذكرى معركة الكرامة الخالدة، ومناسبة عيد الام.
وقال الخصاونة في منشورين متتاليين له عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: " في معركة الكرامة الخالدة، جسَّد نشامى جيشنا العربي المصطفوي بقيادة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال - طيَّب الله ثراه - أيقونة الكرامة والنَّصر؛ فهنيئاً لجلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين، ولوطننا الغالي وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنيَّة هذه الذِّكرى المجيدة، وتحيَّة للأُم الأردنيَّة في عيدها، ولَّادةُ النَّشامى والنَّشميَّات، فخرُ الوطن وقيادته.
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