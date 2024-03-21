تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات رياض القيسي، إن الحركة الشرائية على الأدوات الكهربائية خلال موسم عيد الأم لهذا العام ضعيفة جداً.



وأضاف القيسي لـ " الوكيل الإخباري" أن عدم توفر السيولة مع المواطنين والتزامات شهر رمضان وعزوفهم عن الاحتفالات بالمناسبات بسبب الأحداث، كلها عوامل حدّت من انتعاش حركة شراء الأدوات الكهربائية والإقبال عليها على اختلاف المواسم في سنوات سابقة.



ونوه الى أن العروض الحالية المُقدمة على الأدوات الكهربائية كبيرة وأن بعض التجار يعرضون بضائعهم بسعر التكلفة، موضحاً أن نسبة التخفيضات على بعض الأجهزة الكهربائية تتجاوز نسبة 30%.