تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات رياض القيسي، إن الحركة الشرائية على الأدوات الكهربائية خلال موسم عيد الأم لهذا العام ضعيفة جداً.
وأضاف القيسي لـ " الوكيل الإخباري" أن عدم توفر السيولة مع المواطنين والتزامات شهر رمضان وعزوفهم عن الاحتفالات بالمناسبات بسبب الأحداث، كلها عوامل حدّت من انتعاش حركة شراء الأدوات الكهربائية والإقبال عليها على اختلاف المواسم في سنوات سابقة.
ونوه الى أن العروض الحالية المُقدمة على الأدوات الكهربائية كبيرة وأن بعض التجار يعرضون بضائعهم بسعر التكلفة، موضحاً أن نسبة التخفيضات على بعض الأجهزة الكهربائية تتجاوز نسبة 30%.
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