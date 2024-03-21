كريم تتيح لعملائها في الأردن فرصة المساهمة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كريم عن إطلاق عدد من المبادرات خلال شهر رمضان المبارك، مما يتيح لعملائها فرصة المساهمة المجتمعية في جميع أنحاء المملكة. وفي خطوة لتعزيز الدعم المجتمعي، تقدم كريم خدمة Ramadan الجديدة للتنقل، حيث سيتمكن العملاء من إضافة دينار واحد إلى كل رحلة يقومون بها، وسيتم مطابقة هذا المبلغ من قِبل كريم والتبرع به إلى تكية أم علي لتوفير وجبات رمضانية للمحتاجين.



وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام كريم المستمر نحو المساهمة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية. وسوف يتم جمع التبرعات من خلال خدمة Ramadan لبرنامج "موائد الرّحمن" والذي يقدم حوالي 4,000 وجبة إفطار يومياً طوال الشهر الفضيل في جميع أنحاء المملكة.



وبالإضافة الى إطلاق خدمة Ramadan للتنقل، تتيح كريم في الأردن أيضًا خيار التبرع مع كل طلبية توصيل طعام من مجموعة مختارة من المطاعم. تُدعى هذه المبادرة "طبق لك وطبق لغيرك"، وتقدم خيارات التبرع بمبالغ مالية قدرها دينار، دينارين أو ثلاث دنانير. حيث ستذهب التبرعات التي يتم جمعها من خلال هذه المبادرة أيضاً إلى تكية أم علي، مما سيساهم في دعم جهودهم في توفير الوجبات للمحتاجين خلال شهر رمضان.



وتعليقاً على هذا الإعلان، قال أنطونيو الأسمر - مدير عام "كريم رايدز" في الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمغرب: "نحتفي في كريم بحلول الشهر الفضيل مع المجتمع الأردني، ونحن فخورون بتقديم خيار التنقل الجديد في رمضان والذي سيتيح للجميع مد يد العون للمحتاجين من خلال كل رحلة على تطبيق كريم خلال الشهر المبارك، حيث سيكون للعملاء الخيار للمساهمة في ترك أثراً إيجابياً في مجتمعنا."



"وتُؤكد شراكتنا مع تكية أم علي التزامنا المستمر بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية التي نكون جزءاً منها في جميع أنحاء المنطقة، وتعكس التزامنا بتحسين الحياة اليومية وتعزيز روح العطاء خلال شهر رمضان."



ومن جهته شكر سامر بلقر مدير عام "تكية أم علي" كريم لإيمانهم بالدور الذي تقوم به تكية أم علي المتمثل بالوصول إلى الأسر العفيفة

في مختلف مناطق المملكة وتوفير العيش الكريم لها.



ومن الجدير بالذكر بأن تكية أم علي تقوم بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.



منذ انطلاقها في الأردن، كان لشركة كريم دوراً رئيسياً في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، وتواصل الشركة بإكمال دورها من خلال عدد من المبادرات خلال الشهر الفضيل. وتتوفر الآن كلاً من خدمة Ramadan الجديدة للتنقل ومبادرة "طبق لك وطبق لغيرك" من خلال تطبيق كريم في الأردن، وبذلك سيتمكن مستخدمو التطبيق من مد يد العون لدعم مجتمعهم عند التنقل أو طلب الطعام طوال الشهر الكريم. كما تستضيف كريم فعاليات إفطار رمضانية طوال الشهر للكباتن من مختلف مناطق المملكة، ويشارك الزملاء أيضًا في جهود تعبئة وتوزيع الوجبات.