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واتساب يختبر ميزة جديدة .. تتعلق بالفويس نوت

3/21/2024 5:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يختبر تطبيق واتساب منح المستخدمين ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية، المعروفة باسم "فويس نوت"، من دون ضرورة الاستماع إليها.
وكانت منصة واتساب أعلنت سابقاً أنها تختبر هذه الميزة على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" ولكن تم اكتشاف اليوم أن التجارب بدأت على أنظمة أندرويد أيضاً.


وبحسب موقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، تم تصميم هذه الميزة لتعزيز راحة المستخدمين الذين يفضلون قراءة النص على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.

مع الميزة التي يتم اختبارها، أن تطوير هذه الميزة تسير بسرعة وأن واجهتها باتت شبه مستعدة لكي يتم إطلاقها رسمياً.
استخدام الميزة
من أجل استخدام ميزة إظهار الكلمات في الملفات الصوتية - الفويس نوت- ، يجدر بالمستخدمين تنزيل 150 ميغابايت من البيانات، من أجل فتح نافذة آمنة للتواصل بين خوادم هذه الميزة والمستخدمين.


وسيستخدم واتساب نظام التعرف إلى الصوت من أجل تفريغ النص، في عملية تحدث بشكل آمن على أجهزة المستخدمين بدلاً من خوادم المنصة، ما يعني درجة أمان أفضل، وسرعة معالجة أكبر.


بمجرد تنزيل الحزمة الإضافية، ستدمج واتساب النص المفرغ إلى فقاعات الـ"فويس نوت"، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم قراءة الرسائل الصوتية بسهولة حتى في الحالات التي لا يمكنهم فيها تشغيل الصوت.


ولا تعزز هذه الميزة وصول المستخدمين ذوي الإعاقات السمعية فقط ولكنها تلبي أيضاً احتياجات المستخدمين في البيئات الصاخبة أو الحالات التي قد لا يكون فيها الاستماع إلى الصوت ممكناً.


يشار إلى أن هذه الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية من واتساب رقم 2.24.7.8 على نظام أندرويد، ولم يتم إطلاقها بعد حتى الآن بانتظار تحسين هذه الميزة بشكل أفضل لكي تكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

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