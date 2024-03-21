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شاهد فيل يهاجم حافلة سياح في جنوب افريقيا

3/21/2024 5:09:33 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حاول فيل غاضب رفع حافلة مليئة بالسياح بأنيابه قبل أن يضربها بقوة على الأرض ليس مرة واحدة بل مرتين، في لحظات مرعبة تم تصويرها من قبل أحد الأشخاص.


ومن الفيديو يمكن سماع بكاء الركاب بينما يصرخ السائق بصوت عالي في حديقة بيلانيسبيرج الوطنية بالقرب من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ليبتعد عن السيارة.


لكن على الرغم من صراخ المرشد السياحي بصوت على الحيوان قائلا: "تحرك، تحرك" بينما كان يضرب جانب شاحنته المفتوحة، لم يتم ردع الفيل، وداس بقدميه على السياح الذين كانوا يأملون في الشروع في جولة السفاري الخاصة بهم.

روسيا اليوم

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