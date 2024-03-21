ليبيا تعلن إغلاق معبر رأس جدير مع تونس بعد «خروجه عن السيطرة»

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، سحب أعضائها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس ((حفاظاً على الأرواح والممتلكات))، بعد اقتحام مسلحين محللين للمعبر مساء الاثنين الماضي.



وقالت الوزارة في بيان، في ساعة مبكرة اليوم (الخميس)، إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية ((بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ)).



وأشار البيان إلى الوضع باعتبار أن المنفذ ((خرج عن السيطرة)).



وقال أيضاً إن سيارات الكشف الآلي نقلت إلى عبر الحدود بالتنسيق مع السلطات التونسية.

ويوم الثلاثاء، قالت إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية، أن السلطات أغلقت معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية.

وأوضحت الإذاعة التي تبث من تطاوين الواقعة بالجنوب التونسي ((تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية)).

الشرق الأوسط