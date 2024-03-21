خبير تغذية يحذر: الإفراط في مكسرات رمضان يسبب هذه الأضرار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد المكسرات من الأطعمة الرمضانية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناولها بكميات كبيرة؟أضرار الإفراط في تناول المكسراتأجاب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، على هذا التساؤل بقوله "يجب الانتباه للكمية المستهلكة من المكسرات، لأن الإفراط في تناولها يهدد الجسم بعدد من الأضرار".



وأضاف ناجي أن الإفراط في تناول المكسرات من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، ويرجع السبب إلى ارتفاع سعراتها الحرارية.



وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن المكسرات تساعد في الأساس على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على الألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



وأكد أن المكسرات تصبح مضرة للجهاز الهضمي عند تناولها بشكل مفرط، لاحتوائها على مركبات، تواجه المعدة صعوبة كبيرة في هضمها عند ارتفاع مستوياتها بالجسم.



وكشف أن الإفراط في المكسرات المحمصة يشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، نتيجة لاستهلاك المزيد من الصوديوم.



واختتم ناجي حديثه بالإشارة إلى أن الإكثار من المكسرات قد يقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض المعادن من الطعام، مثل الحديد والزنك.

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