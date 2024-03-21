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الاحتلال يجبر النازحين بمستشفى الشفاء على التوجه جنوبا

3/21/2024 5:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الصحفي عماد زقوت -المتواجد في محيط مجمع الشفاء الطبي- أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات نزحت إلى المجمع على التوجه إلى جنوب قطاع غزة.


وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى محيط مجمع الشفاء، والذي شهد عمليات قصف وحرق مكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية.


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