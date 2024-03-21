الاحتلال يجبر النازحين بمستشفى الشفاء على التوجه جنوبا
التاريخ
3/21/2024 5:09:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الصحفي عماد زقوت -المتواجد في محيط مجمع الشفاء الطبي- أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات نزحت إلى المجمع على التوجه إلى جنوب قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى محيط مجمع الشفاء، والذي شهد عمليات قصف وحرق مكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية.
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