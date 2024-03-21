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تايوان ترصد 32 طائرة حربية صينية حولها

3/21/2024 5:09:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم (الخميس)، أنها رصدت تحليق 32 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، وهو ثاني أعلى رقم هذا العام.
وأضافت أنه في الـ24 ساعة التي سبقت الساعة السادسة من صباح الخميس (22.00 ت.غ الأربعاء)، رصدت وزارة الدفاع الوطني أيضاً 5 سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه حول تايوان.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن 20 طائرة ((عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان)).
ويمثّل الخط الأوسط حدوداً غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

الشرق الأوسط

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