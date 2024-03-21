بث مباشر.. مباراة الأردن والباكستان- رابط

بث مباشر.. مباراة الأردن والباكستان- رابط
التاريخ
3/21/2024 5:09:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الباكستاني الخميس، في المباراة التي تقام في باكستان، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.
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