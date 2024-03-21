بروكتر آند جامبل تعيد إطلاق حملة مياه الشرب الآمنة للأطفال خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- mslgroup) أعادت بروكتر آند جامبل إطلاق حملتها الناجحة لتوفير مياه الشرب الآمنة للأطفال خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام. وتطلق الشركة حملتها مرة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، وذلك عبر التعاون مع مع مجموعة من المتاجر ومنافذ البيع فى المنطقة ، ويأتي هذا الإطلاق في إطار الالتزام بدورها كقوة مؤسسية فاعلة من أجل الخير، وبقصد تسريع الجهود الرامية لتوفير مياه الشرب النظيفة لمساعدة الأطفال والعائلات المحتاجة. ويهدف برنامج "مياه الشرب الآمنة للأطفال"، التوعوي الذي أطلقته بروكتر آند جامبل على الصعيد العالمي، إلى الارتقاء بجودة حياة عدد من المجتمعات حول العالم، وذلك عبر توفير 25 مليار لتر من مياه الشرب النظيفة بحلول عام 2025. وتتطلع بروكتر آند جامبل عبر إطلاق هذه المبادرة، إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، أبرمت بروكتر آند جامبل هذا العام، شراكة مع الهيئة الطبية الدولية وهي منظمة غير حكومية، إذ تبرعت الشركة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لدعم جهود المنظمة الإنسانية الهادفة لتوفير مياه الشرب النظيفة للأطفال والأسر في عدة دول حول العالم ومن ضمنها، السودان وإثيوبيا وكينيا والصومال ونيجيريا. وستنطلق الحملة في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمياه، لتسليط الضوء على أهمية توفير المياه النظيفة للناس في جميع أنحاء العالم.
وقال المهدي تشاد، نائب الرئيس لشركة بروكتر آند جامبل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة المشرق العربي: "يعد توفر المياه النظيفة من الحقوق الأساسية للإنسان، ورغم ذلك يواجه حوالي مليار شخص حول العالم تحديات يومية ترتبط بندرة المياه وصعوبة الحصول عليها. ونبذل جهوداً استثنائية في "بروكتر آند جامبل" للوفاء بالتزامنا، والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي والإرتقاء بحياة المجتمعات المحتاجة. إذ يتمثل هدفنا الأساسي في رفع مستوى الوعي بهذه القضية ذات الأولوية الاستثنائية والمتمثلة في ندرة المياه النظيفة، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمليات "برنامج مياه الشرب الآمنة للأطفال" من بروكتر آند جامبل، والذي أدى إلى تغيير حياة الناس لمدة تزيد عن 15 عاماً. ونتطلع لتوفير مياه الشرب النظيفة بالتعاون مع شركائنا والمتاجر في دول الخليج، للإسهام في إحداث تأثير إيجابي ملموس على حياة الأطفال والأسر المحتاجة ، والعناية بصحتهم وتحسين مستويات رفاهيتهم، وذلك عبر الاستثمار في مواردنا وخبراتنا المتنوعة".
وستنطلق الحملة خلال الفترة الممتدة من 20 مارس وحتى 8 أبريل 2024 في الإمارات والكويت وعمان وقطر عبر متاجر السوبرماركت الكبرى، إذ ستتبرع بروكتر آند جامبل بمبلغ يعادل قيمة الكمية اللازمة لتوفير المياه النظيفة ليوم واحد، وذلك لقاء كل عملية شراء لعلامات بروكتر آند جامبل التجارية مثل أولويز وهيد آند شولدرز وكريست وآريل وبامبرز وغيرها من المنتجات المتنوعة.
وتستخدم بروكتر آند جامبل، في إطار هذا البرنامج، عبوات تنقية المياه ذات الفعالية الاستثنائية في توفير المياه النظيفة. ونجحت الشركة في تزويد الملايين من الناس بالمياه النظيفة، بفضل قدرات علمائها المختصين بتطوير مواد الغسيل، والذين ابتكروا حلولاً ثورية لتنقية عشر ليترات من المياه الملوثة خلال 30 دقيقة فقط، باستخدام عبوة تنقية مياه من بروكتر آند جامبل ودلو وملعقة وقطعة قماش. ووفر البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 20 مليار لتر من المياه النظيفة للمجتمعات في 93 دولة حول العالم.
وتتعاون بروكتر آند جامبل مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم في إطار "برنامج مياه الشرب الآمنة للأطفال" لتوفير مياه الشرب النظيفة للأشخاص في البلدان النامية منذ عام 2004. وتمكنت الشركة من تحقيق إنجازات استثنائية وذلك بفضل الجهود التي بذلها مجموعة من علماء بروكتر آند جامبل والخبراء العالميين في مجال القضاء على الأوبئة والأمراض والوقاية منها. وتتطلع بروكتر آند جامبل لتوفير 25 مليار لتر من المياه النظيفة حول العالم بحلول العام 2025.
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