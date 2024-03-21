فورد موستانج المقبلة: أيقونة تولد من جديد

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- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية،20 مارس 2024: موستانج المقبلة هي أيقونة تولد من جديد وتجمع بين التصميم الدقيق مع التفاصيل المميزة التي استحوذت على خيال السائقين في جميع أنحاء العالم طوال 60 عاماً.
تتميز السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم بمقصورة قيادة رقمية مدعومة بتقنية ألعاب الحاسوب "Unreal Engine" المتطورة، والأداء المحسن، وتجربة قيادة مبهجة.
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قال جون ويليامز، المدير العام لدى فورد بلو في أوروبا: "موستانج المقبلة هي كل ما يتوقعه عملاؤنا من أيقونة السيارات هذه، إن التكنولوجيا المتكاملة مدهشة حقاً وترتقي بتحسينات الأداء التي ستأسر بقلوب جيل جديد من السائقين".
تصميم جديد ومظهر رائع
تتوفر موستانج المقبلة بنسخة كوبيه أو قابلة للكشف، وتتميز بمظهر فريد وتصميم مستوحى من ستة عقود من التراث العريق. يشكّل غطاء المحرك المنحوت والأضواء الخلفية القوية عنصراً أساسياً في التصميم الجريء الذي كان سبباً رئيسياً في جاذبية تصميم موستانج منذ عام 1964. يعمل الجناح الأمامي الجديد والحواف الجانبية على تحسين الانسيابية الهوائية، بينما تعمل مصابيح LED على زيادة جمالية المصابيح الخلفية الكلاسيكية ذات الأشرطة الثلاثة.
تعطي موستانج القابلة للكشف الشعور بالحرية في الهواء الطلق، ويمكن رفع السقف المبطن والمعزول بالكامل أو خفضه في ثماني ثوانٍ وهذا أسرع من الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر، كما يعمل تصميمه المدمج على توفير المساحة للصندوق الخلفي، حيث لا يزال بإمكانه استيعاب حقيبتي غولف (Golf)
أما داخل المقصورة، فإن الشاشة الرقمية في لوحة العدادات مقاس 12.4 بوصة وشاشة مركزية مقاس 13.2 بوصة باتجاه السائق، تخلق إحساساً بقيادة الطائرة النفاثة. ويمكن تخصيص برنامج الألعاب "Unreal Engine" من خلال مجموعة مختارة من الألوان والرسومات المتحركة التفاعلية، كما يمكن للسائق تغيير الإعدادات بسهولة عبر الشاشة المركزية عن طريق اللمس والتمرير.
ضاعفت فورد القوة الحاسوبية لنظام الترفيه لسيارة موستانج المقبلة، حيث يتكيف نظامSYNC 4 لعرض الوظائف التي يستخدمها كل سائق أكثر من غيرها، كما يمكن ربط الهاتف الذكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً. يتم دعم بث الموسيقى من خلال نظام الصوت B&O عالي الجودة، ونظام الملاحة.
أداء رياضي مذهل
صمم المحرك الجديد بسعة 5.0 لتر لمحرك V8 الأمريكي المميز، ويسمح نظام سحب الهواء المزدوج الجديد للمحرك بالتنفس بكفاءة أكبر من أجل استجابة أسرع، مع نظام العادم النشط الذي يغير من مستوى صوت المحرك عند القيادة الهادئة في المدن أو عند إطلاق العنان على الطرق المفتوحة.
تعمل ستة أنماط للقيادة على ضبط استجابة موستانج، سواء كان ذلك للقيادة على الطرق الزلقة، أو لمزيد من المتعة على الطرق المتعرجة، أو الأداء الرياضي على مضمار السباق، حيث يمكن تحديد الأنماط العادية والرياضية والزلقة والسحب والمضمار، بالإضافة إلى خيار تخصيص الإعدادات .
تعتبر حزمة الأداء قياسية، وذلك لمنح السائقين إحساساً رائعاً بالتحكم على الطريق أو مضمار السباق. تضمن مكابح Brembo خلف العجلات المعدنية مقاس 19 بوصة أداءً ثابتاً، كما يقلل الترس التفاضلي محدود الانزلاق من دوران العجلات من أجل تماسك أفضل خاصةً عند المنعطفات. يعمل نظام التعليق الاختياري MagneRide® على مراقبة ظروف الطريق ألف مرة في الثانية وضبط الإعدادات لضمان تحيقيق أفضل تحكم وامان.
موستانج دارك هورس هي قوة حقيقية
تعتبر سيارة موستانج دارك هورس أساس برامج رياضة سباق السيارات القائمة على موستانج والتي تشهد تنافس السيارة الرياضية الشهيرة في ستة قارات حول العالم في عام 2024، بما في ذلك مضامير السباق العالمية مثل لومان وإنترلاغوس.
تتميز موستانج دارك هورس بعناصر تصميم وظيفية فريدة تبرز قوّة أدائها، حيث الجناح الخلفي الثابت المستوحى من سيارات السباق والحواف الجانبية وحاجب الرياح الخلفي الذي يعزّز الأداء الانسيابي أيضاً.
يوفر الإصدار عالي الإنتاجية من محرك V8 الجديد سعة 5.0 لتر أداءً أقوى، مع الاختيار بين ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 10 سرعات أو ناقل الحركة اليدوي الفريد TREMEC بـ6 سرعات، كما أن نظام التعليق المعزز ونظام التبريد المحسن وإطارات بيرلي القوية تزيد من كفاءة الأداء على حلبة السباق.
تتوفر موستانج أيضاً بطلاء معدني فريد من نوعه من بلو إمبر "Blue Ember"، في حين يتميز التصميم الداخلي بخياطة باللون الأزرق النيلي ولمسة لامعة معدنية داكنة لإطاء شعور بالفخامة.
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