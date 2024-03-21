اليامونا دينسونز تستثمر 35 مليون درهم في مشروع توسعة منشأتها برأس الخيمة

(MENAFN
- Rakez)
رأس الخيمة، 21 مارس 2024: أعلنت شركة اليامونا دينسونز الهندية المنشأ والرائدة في مجال تصنيع وصلات كابلات الطاقة وملحقاتها عن توسعة منشأتها في إمارة رأس الخيمة بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليون درهم بهدف تعزيز عملياتها الإقليمية في المنطقة. ومن المقرر أن تكتمل أعمال تشييد المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية بحلول شهر مايو القادم لتصل مساحة الشركة الإجمالية إلى 15 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون منتج سنوياً.
يرجع تاريخ تأسيس اليامونا دينسونز إلى ما يزيد عن 5 عقود، وبعدها أنشأت الشركة وحدتها الصناعية في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في عام 2013، لتزويد عملائها بحلول مبتكرة في مجال صناعة معدات تحويل الطاقة والتي تلبي متطلبات الأسواق المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والجزائر ومصر وماليزيا. ومن أهم المؤسسات المحلية التي تخدمها اليامونا دينسونز هي شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وهيئة كهرباء ومياه دبي والاتحاد للماء والكهرباء وهيئة كهرباء ومياه الشارقة. وتضم قائمة عملاء الشركة الرئيسيين في المنطقة الشركة السعودية للكهرباء والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وهيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين ووزارة الكهرباء والماء بالكويت وشركة الكهرباء الأردنية وشركة مسقط للكهرباء والتوزيع بسلطنة عمان وغيرهم الكثير.
ويمثل هذا التوسع الكبير لشركة اليامونا دينسونز إنجازاً استثنائياً من جانب عملياتها التشغيلية، حيث عملت وحدتها الصناعية الواقعة في إمارة رأس الخيمة سابقاً على استيراد المنتجات المصنعة من مقرها بالهند بغرض تجميعها وبيعها، ومن خلال منشأتها الجديدة في راكز سيتم تصنيع وصلات كابلات الطاقة وملحقاتها وتجميعها محلياً. وستخلق هذه التوسعة 120 فرصة إضافية للتوظيف في رأس الخيمة على النحو الذي يعزز كفاءة الأيدي العاملة لديها.
وبهذه المناسبة قال رافي ساردانا، الرئيس التنفيذي لشركة اليامونا دينسونز: "وقع اختيارنا على إمارة رأس الخيمة من أجل توسعة نطاق عملياتنا لعدة عوامل أبرزها توفر بيئة العمل المحفزة على الازدهار والبنية التحتية الحديثة. ونشيد بدور راكز في توفير الدعم اللامحدود لإتاحة الفرصة أمام إنطلاق أعمالنا وتوسعة نطاق عملياتنا بمنتهى الفعالية. كما أثبت فريق راكز كفاءته العالية عن طريق تلبية كافة متطلباتنا طوال السنوات الماضية والتي ساهمت بدورها في نمو أعمالنا".
وبالإضافة إلى ما سبق، تخطط الشركة لاستهداف أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمار حوالي 20 مليون درهم في بناء منشأتها بالإضافة إلى 15 مليون درهم في المعدات مع الأخذ بعين الاعتبار اتّباع أعلى معايير الجودة والابتكار.
ومن جهته قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسرنا أن نشهد نجاح شركة اليامونا دينسونز في رحلة أعمالها، حيث تثبت توسعة منشأتها مدى فعالية بيئة العمل في راكز علاوة على جهودنا المتواصلة في تلبية كافة متطلبات عملائنا العاملين في جميع مناطقنا الصناعية. ويسلط نجاح الشركة الضوء أيضاً على إمارة رأس الخيمة كوجهة داعمة لازدهار الشركات وذلك بتقديم العديد من التسهيلات والبنية التحتية المتطورة. وسنواصل في راكز بتقديم الدعم اللازم للشركة في رحلة أعمالها نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية على النحو الذي يرسخ التزامنا بتحفيز التميّز الصناعي والتنوع الاقتصادي في المنطقة".
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