"الشارقة الإسلامي" يستهدف توزيع 4000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة ضمن مبادرة "ميرك عند باب بيتك"

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 20/03/2024
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تنظيم مبادرته الرمضانية "ميرك عند باب بيتك"، للعام الخامس على التوالي، خلال شهر رمضان الفضيل لعام 1445 هجرية.
وينظم المصرف هذه المبادرة المجتمعية بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وتستفيد آلاف الأسر المحتاجة في دولة الإمارات من السلال الغذائية التي سيتم توزيعها عليهم.
إحداث أثر إيجابي في المجتمع
وفي هذا الصدد، قال حسن البلغوني مدير إدارة الإتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي: إن مبادرة هذا العام تستهدف توزيع أكثر من 4000 سلة عبر صناديق مخصصة تضم كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي تحتاجها هذه الأسر".
وأكد على أن المبادرة تندرج في إطار حرص مصرف الشارقة الإسلامي على ترجمة قيمه المؤسسية من خلال إحداث أثر إيجابي ونافع في المجتمع المحلي ودعم القضايا الإنسانية ومبادرات العطاء والخير التي تسهم في توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، عن طريق تطبيق خطة دقيقة لتحديد الفئات المحتاجة واختيار الأسلوب الأمثل لدعمها وتوفير متطلباتهم، وهو ما يواكب في الوقت نفسه مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الشارقة في تضافر الجهود وتضامن الجهات الفاعلة في مجال العمل الخيري وإشراك المؤسسات في المبادرات والمشاريع المختلفة في هذا الجانب، وبما يعزز من الممارسات المسؤولة لهذه المؤسسات اجتماعيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.
موسم استثنائي لتعزيز قيم العطاء
وأوضح البلغوني أن شهر رمضان يمثل موسمًا استثنائيًا في أجندة المصرف منذ تأسيسه، حيث يتم تكثيف الموارد والجهود والإمكانات لإطلاق البرامج والمبادرات المميزة والتي تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين بما يشمل الأسر والأفراد والصائمين وغيرهم، ومن ذلك مبادرة "ميرك عند باب بيتك" الذي تعم سلاله الخيّرة العديد من المنازل فضلًا عن وجبات الإفطار التي يتم توزيعها وبالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية طوال أيام الشهر المبارك على الخيم الرمضانية المنتشرة قرب المساجد الرئيسية في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة بالإضافة إلى مدن أخرى على مستوى الدولة.
واختتم بأن جميع فرق العمل المكلفة أنهت استعداداتها وباشرت تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل، وفق المناطق والأسر المستهدفة، وبما يعكس الصورة الحضارية والإنسانية التي تميز المبادرات المجتمعية التي يتبناها المصرف على مدار العام.
توزيع وجبات الإفطار على عدد من الخيم الرمضانية قرب المساجد الرئيسية في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة
كما يواصل المصرف توزيع وجبات الإفطار طوال أيام الشهر المبارك على عدد من الخيم الرمضانية قرب المساجد الرئيسية في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة وهي خيمة الإفطار التابعة لمصرف الشارقة الإسلامي بالقرب من جامع الملك فيصل، وخيمة إفطارجمعية الشارقة الخيرية بجانب جامع محمد بن دلموك.
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