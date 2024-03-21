تسليط الضوء على تحديات التنقل العالمي في مؤتمر عالمي عُقد في الرياض

(MENAFN
- Virtue mena) الرياض، المملكة العربية السعودية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مارس 2024: شاركت "رايتر ريلوكيشنز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التنقل، كشريك استراتيجي في مؤتمر "حوار القادة التنفيذيين للتنقل العالمي" الذي انعقد مؤخراً بفندق كراون بلازا المنهل بالرياض.
وضم الحدث مجموعة من كبار التنفيذيين وخبراء القطاع، حيث شكَّل منصة فعَّالة لمناقشة أهم الموضوعات والتحديات المتعلقة بالتنقل العالمي.
وشارك في الحوار "سيمون مايسون"، الرئيس التنفيذي للعمليات في "رايتر ريلوكيشنز" وحذيفة بانجديوالا، رئيس الأعمال في المملكة العربية السعودية في الشركة إلى جانب خبراء التنقل من المؤسسات الأخرى.
وافتتحت "رايتر ريلوكيشنز" النقاش حول استراتيجيات اكتساب المواهب المبتكرة ضمن ميزانيات محدودة. وشدّد "سيمون مايسون" على أهمية الإبداع والقدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها، والامتيازات غير النقدية، والجدولة المرنة، وفرص النمو المهني. وقدّم النقاش نصائح عملية لزيادة الموارد والحفاظ على القدرة التنافسية في جذب المواهب.
أضف إلى ذلك، فقد ناقشت "رايتر ريلوكشينز" التأثير الإيجابي للسياسات الحكومية المتطورة بما فيها خطط الرؤية السعودية وبرامج التأشيرات لاستقدام المواهب الأجنبية. وقام "مايسون" بتحليل كيف تؤثر هذه الرؤى في اتجهات تنقل المواهب وممارسات التوظيف وإجراءات التأشيرات وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية. وقدّم ذلك فهماً أعمق على تأثير المشهد التنظيمي لسوق العمل على استراتيجيات جذب المواهب في المنطقة.
وفي تناولها لاحتياجات التعليم للأسر الوافدة، قامت "رايتر ريلوكيشنز" بعرض استراتيجيات إيجاد الطريقة المناسبة لخيارات التعليم. وناقش المشاركون قضايا أخرى مثل توافق المناهج الدراسية، والحواجز اللغوية، والتعديلات الثقافية عند اختيار المدارس للأطفال المقيمين. وسلّطوا الضوء على أهمية البحث الشامل والتواصل المحلي والتوجيه المهني لتحديد المؤسسات التعليمية المناسبة التي تتماشى مع رغبات الأسر ومتطلباتها. ومن خلال التعامل مع هذه التعقيدات بشكل فعَّال، يمكن للمؤسسات دعم الأسر الوافدة في الحفاظ على استمرارية التعليم وتسهيل الانتقال للأطفال في خضم تحديات النقل.
وقال "سيمون مايسون": "إننا ملتزمون بمشاركة خبرتنا والتعاون مع الجهات الأخرى لقيادة الابتكار والتميز في هذا المجال. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، ومبادرات التحليل والمشاركة النشطة في منتديات القطاع، ومساعي الشركة في التأثير على مستقبل ممارسات النقل العالمي، نهدف إلى تحسين التجربة بشكل عام للمؤسسات والأفراد عند تنقلهم".
وتلتزم "رايتر ريلوكيشنز" بتعزيز النقاشات الهادفة وقيادة التغيير الإيجابي في قطاع التنقل العالمي. وبصفتها شريك استراتيجي تسعى الشركة باستمرار إلى دفع الحوار والتعاون في القطاع. ومن خلال مشاركاتها الفعالة في الأنشطة والفعاليات مثل "حوار القادة التنفيذيين للتنقل العالمي"، تساهم "رايتر ريلوكيشنز" في مشاركة وتبادل المعرفة وفهم التحديات الرئيسية والفرص في استقطاب ونقل وهجرة المواهب.
MENAFN21032024005113011630ID1108004527
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.