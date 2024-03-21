سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 6 سنتات ليبلغ 74ر86 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 74ر86 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 68ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43ر1 دولار لتبلغ 95ر85 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79ر1 دولار لتبلغ 68ر81 دولار. (النهاية)
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