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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 6 سنتات ليبلغ 74ر86 دولار

3/21/2024 4:31:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 74ر86 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 68ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43ر1 دولار لتبلغ 95ر85 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79ر1 دولار لتبلغ 68ر81 دولار. (النهاية)

خ م / أ ن د



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