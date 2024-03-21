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(سنتكوم): طائرة تابعة للتحالف تدمر مسيرة وزورقا للحوثيين بالبحر الاحمر

3/21/2024 4:31:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير طائرة مسيرة وزورق تابعين لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الأربعاء ان "طائرة تابعة للتحالف نجحت في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها كما نجحت القيادة المركزية الامريكية في تحديد زورق مسير وتدميره".
وأضاف البيان انه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف مشيرا الى ان تلك الهجمات شكلت "تهديدا وشيكا" للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة.
وقال ان "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الامريكية دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من ميليشيا الحوثي لاسيما السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
يذكر ان الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / م ج ز




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