(سنتكوم): طائرة تابعة للتحالف تدمر مسيرة وزورقا للحوثيين بالبحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تدمير طائرة مسيرة وزورق تابعين لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الأربعاء ان "طائرة تابعة للتحالف نجحت في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها كما نجحت القيادة المركزية الامريكية في تحديد زورق مسير وتدميره".
وأضاف البيان انه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف مشيرا الى ان تلك الهجمات شكلت "تهديدا وشيكا" للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة.
وقال ان "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الامريكية دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من ميليشيا الحوثي لاسيما السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
يذكر ان الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / م ج ز
MENAFN21032024000071011013ID1108004459
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