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وزير الدفاع الامريكي يدعو إلى إيجاد بدائل عن اجتياح رفح

3/21/2024 4:31:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 3 (كونا) -- دعا وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن وزير دفاع الكيان الاسرائيلي المحتل يوآف غالانت إلى التفكير في "بدائل" للهجوم البري على رفح.
وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر في بيان صحفي ان الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقفا مؤقتا لاطلاق النار.
وأضاف البيان ان اوستن أكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية.
وأوضح ان الوزير الامريكي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع غالانت في مقر البنتاغون الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المحادثات.
وكانت الادارة الامريكية ذكرت الأحد الماضي أنها لم تر حتى الآن "خطة موثوقة" من حكومة الكيان الاسرائيلي المحتل بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.
وتتزايد الانتقادات من الحلفاء المقربين للكيان المحتل بسبب إصراره على قتل المدنيين العزل بأعداد كبيرة وصلت إلى نحو 32 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال واستمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.(النهاية)

ا م م / م ج ز




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