وزير الدفاع الامريكي يدعو إلى إيجاد بدائل عن اجتياح رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 3 (كونا) -- دعا وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن وزير دفاع الكيان الاسرائيلي المحتل يوآف غالانت إلى التفكير في "بدائل" للهجوم البري على رفح.
وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر في بيان صحفي ان الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقفا مؤقتا لاطلاق النار.
وأضاف البيان ان اوستن أكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية.
وأوضح ان الوزير الامريكي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع غالانت في مقر البنتاغون الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المحادثات.
وكانت الادارة الامريكية ذكرت الأحد الماضي أنها لم تر حتى الآن "خطة موثوقة" من حكومة الكيان الاسرائيلي المحتل بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.
وتتزايد الانتقادات من الحلفاء المقربين للكيان المحتل بسبب إصراره على قتل المدنيين العزل بأعداد كبيرة وصلت إلى نحو 32 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال واستمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.(النهاية)
ا م م / م ج ز
MENAFN21032024000071011013ID1108004458
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.