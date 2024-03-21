Thursday, 21 March 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان الاوروبي يقيم إفطارا رمضانيا رفع فيه الاذان في مبادرة فريدة من نوعها

3/21/2024 4:31:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 3 (كونا) -- رفع أذان المغرب في أروقة البرلمان الاوروبي الذي استضاف افطارا رمضانيا بمبادرة من عضو البرلمان البلجيكي كاثلين فان بريمبت عن حزب التحالف التقدمي الاجتماعي الديمقراطي بهدف تعزيز التعايش المشترك.
وقالت عضو البرلمان الاوروبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الأربعاء ان الافطار الذي دعي إليه عدد من أعضاء البرلمان الاوروبي وعدد من الضيوف المسلمين وغير المسلمين "يهدف إلى جمع ممثلي المجتمعات الثقافية والدينية المتنوعة بروح تعزيز الامال والقيم المشتركة ضمن ثقافة التعايش المشترك".
وأضافت ان تنظيم هذا الحدث ينقل رسالة الوحدة والتضامن بين التقاليد والأديان المختلفة التي باتت تشكل إحدى أهم ركائز المجتمع الاوروبي.
وأشارت إلى أهمية احتضان البرلمان الاوروبي كصرح للديمقراطية هذا الافطار مؤكدة انه يكرس ثقافة الاختلاف لاسيما ان المسلمين يتمتعون بحضور فاعل في المجتمع الاوروبي.
وعن الحرب في غزة قالت ان الكيان الاسرائيلي المحتل "تجاوز الخط الأحمر منذ أشهر ويجب أن نتجه نحو فرض عقوبات على إسرائيل".(النهاية)

ح ت ص / م ج ز




MENAFN21032024000071011013ID1108004457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث