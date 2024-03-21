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لجنة الانتخابات العامة الاندونيسية تعلن رسميا فوز سوبيانتو برئاسة الجمهورية

3/21/2024 4:31:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 21 - 3 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات العامة الاندونيسية بشكل رسمي فوز وزير الدفاع برابوو سوبيانتو برئاسة الجمهورية وجبران راكابومينج نائبا للرئيس ومن المقرر تنصيبهما في 20 أكتوبر المقبل.
وقال رئيس لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية هاشم أسياري في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء أن سوبيانتو حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 59ر58 في المئة مقابل المرشحين الآخرين أنييس باسويدان بنسبة 95ر24 في المئة وجانجار برانوو بنسبة 46ر16 في المئة.
وذكر أسياري أن الإعلان عن نتائج الانتخابات جاء بعد فرز الأصوات في 38 مقاطعة و128 منطقة انتخابية في الخارج مبينا أن سوبيانتو وراكابومينج فازا في 36 مقاطعة فيما فاز باسويدان في مقاطعتين ولم يفز برانوو في أي مقاطعة.
وتعهد منافسا سوبياناتو بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن مخالفات ومزاعم تزوير خلال الانتخابات لكن الفريق القانوني لسوبياناتو عبر عن ثقته بعدم نجاح الطعن في نتائج الانتخابات.
وأقيمت انتخابات الرئاسة ومجلس البرلمان المركزي ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية المحلية للمحافظات والأقاليم بإندونيسيا في 14 فبراير الماضي حيث أعلن سوبيانتو ونائبه راكابومينج فوزهما بالانتخابات في نفس اليوم بعد أن أظهرت نتائج الفرز السريع غير الرسمية تقدمهما بفارق كبير عن المنافسين.(النهاية)

ع ا ب / م ج ز




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