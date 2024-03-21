لجنة الانتخابات العامة الاندونيسية تعلن رسميا فوز سوبيانتو برئاسة الجمهورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 21 - 3 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات العامة الاندونيسية بشكل رسمي فوز وزير الدفاع برابوو سوبيانتو برئاسة الجمهورية وجبران راكابومينج نائبا للرئيس ومن المقرر تنصيبهما في 20 أكتوبر المقبل.
وقال رئيس لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية هاشم أسياري في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء أن سوبيانتو حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 59ر58 في المئة مقابل المرشحين الآخرين أنييس باسويدان بنسبة 95ر24 في المئة وجانجار برانوو بنسبة 46ر16 في المئة.
وذكر أسياري أن الإعلان عن نتائج الانتخابات جاء بعد فرز الأصوات في 38 مقاطعة و128 منطقة انتخابية في الخارج مبينا أن سوبيانتو وراكابومينج فازا في 36 مقاطعة فيما فاز باسويدان في مقاطعتين ولم يفز برانوو في أي مقاطعة.
وتعهد منافسا سوبياناتو بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن مخالفات ومزاعم تزوير خلال الانتخابات لكن الفريق القانوني لسوبياناتو عبر عن ثقته بعدم نجاح الطعن في نتائج الانتخابات.
وأقيمت انتخابات الرئاسة ومجلس البرلمان المركزي ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية المحلية للمحافظات والأقاليم بإندونيسيا في 14 فبراير الماضي حيث أعلن سوبيانتو ونائبه راكابومينج فوزهما بالانتخابات في نفس اليوم بعد أن أظهرت نتائج الفرز السريع غير الرسمية تقدمهما بفارق كبير عن المنافسين.(النهاية)
ع ا ب / م ج ز
MENAFN21032024000071011013ID1108004456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.