استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار دوامها ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن قرار استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً لمتابعة الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع فيسبوك لمعرفة أقرب فرع عامل غداً لهم، وكذلك متابعة العروض والتخفيضات أولاً بأول.

وأشار إلى أنه بإمكان الراغبين طلب مشترياتهم من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط





أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).

--(بترا)

ع ن/أ م / س س

21/03/2024 11:15:07