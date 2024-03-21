9 شهداء بقصف استهدف مخيم النصيرات في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو العربي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء غارات الاحتلال العنيفة التي استهدفت منطقة المطاحن جنوب دير البلح.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال قصفت مباني سكنية في شارع الرشيد ومنطقة الميناء، غرب مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على القطاع لليوم الـ167، ممارسا أساليبه المختلفة الهادفة إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وسلب أرضه، من خلال حرب التجويع التي يقودها بشكل علني عبر منع دخول المساعدات إلى مدن القطاع عامة ومدن الشمال خاصة، وهو ما تسبب بارتقاء شهداء جراء الجوع.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إن جيش الاحتلال ارتكب عدة مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأسفرت حرب الإبادة عن ارتقاء أكثر من 31,819 شهيدا وإصابة أكثر من 73,934 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وفي المقابل أطلق الاحتلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 594 منذ السابع من تشرين الأول، و251 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

فيما أصيب 3,090 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 485 منهم بالخطرة، و 817 متوسطة، و 1,788 إصابة طفيفة.

ومن جهة أخرى، أحرق جيش الاحتلال اليوم الخميس، العديد من المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي وفخخ عددا آخر.

وبحسب مصادر فلسطينية، تم إجلاء عشرات المرضى من بعض المباني، وأن بعض الحالات الصعبة وكبار السن لم يتم إجلاؤهم.

يذكر أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف منذ فجر اليوم الخميس، عن القصف في محيط المستشفى.

ويأتي ذلك بعد نسف الاحتلال أحد أكبر المباني في مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم، دون أن تتوفر معلومات عما إذا تم إخلاء المبنى الذي كان يؤوي نازحين قبل نسفه.

--(بترا)

رصد/رس/أ م

21/03/2024 11:12:24