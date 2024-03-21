المنتخب الأولمبي يخسر أمام السعودية ويلتقي تايلند ببطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 آذار (بترا) - خسر المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 أمام نظيره السعودي بركلات الترجيح 1-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، في اللقاء الذي أقيم منتصف ليلة أمس على ملعب نادي الفتح في مدينة الإحساء السعودية، بافتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا الخامسة 2024.
وسجل هدف المنتخب الأولمبي اللاعب بكر كلبونة عند الدقيقة 16، ليأتي الرد السعودي من ركلة جزاء عبر عبد العزيز الفرج عند الدقيقة .55.
وبهذه النتيجة، خرج المنتخب من حسابات التتويج باللقب وسيذهب للمنافسة على المركز الخامس، حيث يلتقي مع نظيره التايلاندي عند الثامنة مساء السبت المقبل، على ذات الملعب.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني بالبطولة تأهبا لخوض نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، والتي تقام خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
21/03/2024 10:39:35
MENAFN21032024000117011021ID1108004452
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