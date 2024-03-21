المنتخب الأولمبي يخسر أمام السعودية ويلتقي تايلند ببطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا) - خسر المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 أمام نظيره السعودي بركلات الترجيح 1-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، في اللقاء الذي أقيم منتصف ليلة أمس على ملعب نادي الفتح في مدينة الإحساء السعودية، بافتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا الخامسة 2024.

وسجل هدف المنتخب الأولمبي اللاعب بكر كلبونة عند الدقيقة 16، ليأتي الرد السعودي من ركلة جزاء عبر عبد العزيز الفرج عند الدقيقة .55.

وبهذه النتيجة، خرج المنتخب من حسابات التتويج باللقب وسيذهب للمنافسة على المركز الخامس، حيث يلتقي مع نظيره التايلاندي عند الثامنة مساء السبت المقبل، على ذات الملعب.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني بالبطولة تأهبا لخوض نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، والتي تقام خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

21/03/2024 10:39:35

