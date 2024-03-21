الكرامة أيام خالدة لا تنسى ورجال خلدوا التاريخ وكتبوه بأحرف من نور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)- "إن دماء الشهداء من أبناء هذا الجيش لا زالت منارات وشواهد على البطولات التي سجلوها على أسوار القدس، وفي اللطرون وباب الواد والكرامة، وفي أماكن كثيرة على الأرض العربية"، من أقوال الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-.

الكرامة أهزوجة النصر العربي

يعيش الأردن وأمته العربية هذه الأيام زهوا وفخارا بذكرى معركة الكرامة الخالدة، وأمجادها الرائعة، ونستذكر ذلك الإنجاز العسكري والانتصار العربي البارز، ونحن نستعرض صفحة الكرامة الناصعة من صفحات تاريخ الجيش العربي، ونقرأ أسفارا من أمجاد البطولة لجيشنا الباسل في معاركه التي خاضها خلال سنوات الصراع العربي الإسرائيلي.

ذلك هو تاريخه المشرف، وهو يدافع غرب النهر عن ثرى فلسطين، وذودا عن الأقصى والمقدسات، على أسوار القدس وبوابة الأقصى والصخرة المشرفة ومهد المسيح والقيامة وخليل الرحمن، وعن كل حبة تراب من الثرى الطهور، وعن ثرى الجولان، وفي مواقع عديدة من الوطن العربي.

البيئة الجيو- سياسية قبل معركة الكرامة

يمكن تلخيص البيئة الجيوـ سياسية التي سبقت معركة الكرامة بما يلي:

(أ) بعد انتهاء حرب 1967: أصبحت الشريعة (نهر الأردن) خط وقف إطلاق النار بين الأردن وإسرائيل، وامتداد وادي عربة جنوبا حتى العقبة، حيث كانت القوات الأردنية ترابط على أطول خط لوقف إطلاق النار خلال فترة الصراع العربي الإسرائيلي، ويبلغ طول الواجهة تقريبا (480) كم.

(ب) كانت المناطق المتاخمة لخط وقف إطلاق النار مناطق زراعية من الدرجة الأولى، وتكثر فيها البيارات والبساتين، وكان المواطنون الأردنيون يقومون بزراعة هذه الأراضي والقيام عليها تحت إشراف وحماية سيطرة الجيش العربي، واستمروا بالعمل في أرضهم وبيوتهم بمؤازرة ودعم الجيش العربي لهم، وقد كان قسم كبير من الأراضي مزروعا بحقول الألغام (التي تمت إزالتها بعد اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل)، حيث كانت هذه الحقول جزءا من الخطة الدفاعية الأردنية أيام تلك الفترة، ولا تزال المواقع هي ذات المواقع منذ انتهاء حرب الأيام الستة عام1967م.

(ج) كان الأردن يتحمل مسؤولية دعم الفدائيين والسماح لهم بالتواجد على أراضيه، وهذا عائد لاستقلالية القرار الأردني، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لاعتماد الأردن على قواته المسلحة في حماية أراضيه والدفاع عنها ضد أي تهديد، وأن معركة الكرامة لم تقع فجأة بل كانت الفترة التي سبقتها وتلت حرب 67، مسرحا لمعارك يومية بين الجيش العربي والقوات الإسرائيلية.

(د) كانت إسرائيل تعي أهمية الدور الأردني في المنطقة، والذي كان يشكل رأس الحربة في النضال القومي خلال فترة الصراع، وعليه فقد كان لها أطماع وأهداف استراتيجية كانت تخطط لها وتتحين الفرص لتنفيذها ضد الأردن، حيث كانت الأجواء السائدة آنذاك أفضل الأجواء، فأخذها العدو ذريعة وغطاء لتنفيذ تلك الأهداف مثل مقولة ( تدمير قواعد العمل الفدائي في غور الأردن)، إذ إن مثل هذه المقولة لا تحتاج إلى هذا الحشد العسكري الهائل أو تلك الحركة العسكرية طالما إن لدى إسرائيل من وسائل ومضاعفات القوة ما يكفي لقصف وتدمير الأغوار دون اللجوء إلى مهاجمتها عسكريا الأمر الذي كان أبعد بكثير من تلك الذريعة التي ساقتها إسرائيل لتبرير هجومها العسكري واعتدائها على الأراضي الأردنية .

(ه) كانت الاستراتيجية السياسية والعسكرية المتبناة في فرض سياسة الأمر الواقع، وهذه تحتاج إلى عمل إجراء على الأرض لتستطيع إسرائيل من خلاله الحصول على ورقة مهمة تفاوض عليها سياسيا في مراحل لاحقة، ما يؤكد الأهداف الاستراتيجية، تلك العملية أذيع أنها كانت أهداف اسرائيل في إعادة رسم حدودها إلى أبعد مما هي عليه.

(و) كان توضيع قوات الجيش العربي على الواجهة الوسطى، وعلى أخطر الكريدورات التي تقود إلى المرتفعات الشرقية مرتفعات ناعور والسلط بالتالي إلى مركز الثقل (عمان)، وهو الأساس في الخطة الدفاعية لقوات الجيش العربي على ذلك الكريدور خلال الفترة التي سبقت المعركة، والذي يتضمن أخطر المقتربات التي تقود بسرعة ومن أقصر الطرق إلى أهداف حاسمة ومهمة. تحليل الجوانب المهمة في معركة الكرامة بغية الوقوف على الحقيقة.

لا بد لأي محلل عسكري لسير معركة الكرامة من أن يحكم المنطق العسكري أثناء التحليل، حيث أن تلك المعركة التي خاضها الجيش العربي لم تكن عملية محدودة ضد هجوم منفرد قامت دورية بغارة مسلحة على هدف محدد، بل كانت معركة واسعة استمرت لفترة من الزمن على رقعة من الأرض شاركت فيها كافة الأسلحة.

ولكي نقف على حقيقة تلك المعركة فلا بد من إخضاع الجوانب المهمة التالية في تلك المعركة للتحليل وكما يلي:

(أ) طبيعة المعركة: إن معركة الكرامة تعد من المعارك العسكرية المخطط لها بدقة، وذلك نظرا لتوقيت العملية ولطبيعة ونوع الأسلحة المستخدمة فيها، حيث شاركت فيها من الجانبين أسلحة المناورة وعلى اختلاف أنواعها، إلى جانب سلاح الجو، ولعبت خلالها كافة الأسلحة الأردنية، وعلى رأسها سلاح المدفعية الملكي أدوارا فاعلة طيلة المعركة، وعليه بالنظر لتوقيت المعركة نجد أن لتوقيت الهجوم (ساعة الصفر ) دلالة أكيدة على أن الأهداف التي خطط للاستيلاء عليها هي أهداف حاسمة للمهاجم، وتحتاج القوات المنفذة لفترة من الوقت للعمل قبل الوصول إليها واحتلالها، ومن ناحية أخرى فإن طبيعة الأسلحة المشاركة في تلك المعركة من الجانب الإسرائيلي (جميع أسلحة المناورة المسندة بأسلحة الإسناد والمدعومة بسلاح الجو) تؤكد أن المخطط لتلك المعركة كان قد بنى خططته على معلومات استخبارية وأمنية اتضح من خلال تقديمها حجم القوات الأردنية المقابلة وتسليحها وطبيعة دفاعها، الأمر الذي حدا لذلك المخطط بزج هذا الحجم الهائل من القوات بغية تحقيق عنصر المفاجأة إدامة الاستحواذ على عنصر المبادأة أو المبادرة، لتأسيس جسر يسمح باستيعاب بقية القوات المخصصة للهجوم بغية الوصول إلى الأهداف النهائية المبتغاة، وهذا يؤكد حقيقة لا مراء فيها، وهي أنه لا يمكن للأفراد (مسلحين بأسلحة خفيفة من الوقوف أمام هذا المد الإسرائيلي والجيش المنظم والمسلح بمختلف أنواع الأسلحة) إذا إن زخم الهجوم ما كان ليكسر لولا أن القوة المقابلة كانت كبيرة ومنظمة وتعمل من مواقع دفاعية منظمة ومخططة وفقا لأسلوب الدفاع الثابت، حيث أن القوات التي عبرت النهر قد تم التماس معها منذ البداية واستدراجها إلى ما بين الخطوط الدفاعية الأردنية على جبهة المعركة إلى أن تم امتصاص زخم هجومها في عمق المواقع الدفاعية التي تعبر جهة الموقع الدفاعي الرئيس، حيث خاضت مما هو متاح لها معركة كبيرة في ذلك اليوم.

(ب) اتساع جبهة المعركة: لم تكن معركة الكرامة محدودة تهدف لتحقيق هدف مرحلي كما أشيع، بل كانت معركة امتدت جبهاتها من جسر الأمير محمد شمالا إلى جسر الأمير عبدالله جنوبا في الاغوار الوسطى، وفي الجنوب كان هناك هجوم تظليلي على منطقة الغور الصافي وغور المزرعة.

ومن خلال دراسة جبهة المعركة نجد أن الهجوم الإسرائيلي قد خطط له على أكثر من مقترب، وهذا يؤكد مدى الحاجة لهذه المقتربات لاستيعاب القوات المهاجمة، وبشكل يسمح بإيصال أكبر حجم من تلك القوات على اختلاف أنواعها وتسليحها وطبيعتها إلى الضفة الشرقية بغية إحداث المفاجأة والاستحواذ على زمام المبادرة، بالإضافة إلى ضرورة إحداث خرق ناجح في أكثر من اتجاه يتم البناء عليه لاحقا ودعمه بغية الوصول إلى الهدف النهائي، ومن ناحية أخرى فإن جبهة المعركة تؤكد أن تعدد المقتربات كانت الغاية منه تشتيت الجهد الدفاعي لمواقع الجيش العربي المرابطة في المواقع الدفاعية، حيث كانت قوات منظمة أقامت دفاعها على سلسلة من الخطوط الدفاعية بدءا من النهر وحتى عمق المنطقة الدفاعية، الأمر الذي لن يجعل اختراقها سهلا أمام المهاجم وكما كان يتصور، لا سيما أن المعركة قد جاءت مباشرة بعد حرب عام 1967.

(ج) أهداف المعركة: لم تكن الأهداف النهائية للمعركة التي خطط لها الإسرائيليون كما يشاع (تدمير قواعد العمل الفدائي في غور الأردن)، حيث أن معركة الكرامة كانت ذات أهداف إسرائيلية استراتيجية وحاسمة تهدف إلى احتلال سلسلة الجبال الشرقية بغية فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا يؤكده حجم القوات التي جرى حشدها لهذه العملية، حيث وصلت إلى ما يربو على ثلاث فرق عسكرية عبر جزء منها شرقي النهر، وكانت بقية القوات تحتشد في عمق المنطقة العسكرية الوسطى، وتنتظر دورها في العبور نحو أهدافها، حيث أن خريطة خطة الهجوم كانت تبين الأهداف النهائية بوضوح وأن المحلل العسكري عندما يرى تلك الأهداف يستطيع أن يخمن ويقدر حجم القوات اللازمة لتنفيذ الهجوم عليها، وهذا ما يؤكده حجم القوات التي تم حشدها فعليا في تلك المعركة، بالإضافة إلى ما تناقلته وكالات الأنباء آنذاك من أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان أوعز للعديد من الصحفيين الاستعداد لحضور مؤتمره الصحفي الذي سيعقده في عصر ذلك اليوم في بقعة ما من المنطقة، وما كان لهذا الهوس أن يقهر لولا وقفة الجيش العربي في وجه تلك القوات المهاجمة حيث قاتل كجيش منظم ومدرب ومسلح مستخدما ما هو متاح له بأفضل السبل.

أهداف المعركة

أ) أهداف نفسية: 1. القضاء على قوات الجيش العربي الأردني قبل أن يتمكن من إعادة التنظيم بشكل جيد بعد حرب حزيران. 2. تحطيم الروح المعنوية في صفوف الجيش وزعزعة الجبهة الداخلية في الأردن.

ب. أهداف اقتصادية تتمثل بضرب الوضع الاقتصادي في وادي الأردن الذي يشكل المورد الزراعي الرئيس للمملكة ليصبح أرضا غير منتجة.

ج) أهداف تعبوية: 1. احتلال المرتفعات الشرقية لغور الأردن باعتبارها منطقة تعبوية مسيطرة، وليس تعبوية فقط، إنما استراتيجية باعتبار المنطقة الممتدة بعد مشارف السلط وحتى الحدود الأردنية الشرقية مناطق مكشوفة إلى حد كبير. 2. تثبيت القوات الأردنية المتمركزة في مواقعها الدفاعية المختلفة بواسطة القصف الجوي، وضرب المقاومين العرب في بلدة الكرامة.

د) أهداف سياسة: 1. احتلال المزيد من الأراضي الأردنية والمساومة عليها. 2. فرض شروطها السياسية على الأردن.

موقف الطرفين:

أ. القوات الأردنية، فرقة المشاة الأولى وتدافع عن المنطقة الوسطى والجنوبية ابتداء من سيل الزرقاء، وحتى العقبة جنوبا، وكانت موزعة كالتالي:

(1) لواء حطين، ويحتل مواقعه الدفاعية على مقترب ناعور. (2) لواء الأميرة عالية، ويحتل مواقع دفاعية على مقترب وادي شعيب. (3) لواء القادسية، ويحتل مواقع دفاعية على مقترب العارضة. (4) يساند لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/ 60 فرقة المشاة الأولى حيث كانت كتائبه موزعة على الألوية الآنفة الذكر وكتيبة بدور الاحتياط.

(5) تساند الفرقة ثلاث كتائب مدفعية ميدان وسرية مدفعية. (6) تساند الفرقة كتيبة هندسة ميدان. (7) كانت القوات الأردنية مهيأة نفسيا وجرى إنذارها واتخاذ كافة الاحتياطات وتم احتلال المواقع الدفاعية والتنسيق بشكل جيد وجرى تفقد الوحدات واكمال النقص.

ب. قوات العدو، وتتألف من (1) قوات رأس الجسر. (أ) اللواء المدرع /7 (ب) اللواء المدرع/60 (ج) لواء المشاة الآلي/ 80 (د) سرية مظليين من لواء المظليين/ 35

(ه) خمس كتائب مدفعية ميدان ومدفعية ثقيلة. (و) أربعة أسراب طائرات مقاتلة (ميراج، مستير). (ز) عدد من طائرات الهليكوبتر القادرة على نقل كتيبتي مظليين.

(2) قوات الهجوم الرئيس، وتتألف من فرقة مدرعة وفرقة مشاة آلية، وكانت منطقة الحشد لهما في (أريحا) بانتظار نجاح عملية رأس الجسر.

خطة الطرفين

أ) خطة دفاع القوات الأردنية:

كانت الخطة بأن تدافع فرقة المشاة الأولى عن المنطقة المسؤولية بثلاثة ألوية مشاة وكتيبتي دبابات كما يلي:

1) لواء حطين، يدافع على مقترب جسر الملك عبدالله ناعور-عمان- على مرتفعات الكفرين.

2) لواء عالية، يدافع على المرتفعات المسيطرة على وادي شعيب /السلط.

3) لواء القادسية، يدافع على المرتفعات المسيطرة على مثلث العارضة.

4) كتيبة الدبابات موزعة بمعدل سرية على كل مقترب.

5) كتيبة دبابات احتياط.

6) اخراج حجابات بحجم كتيبة مشاة وسرية دبابات.

7) تساند هذه الخطة ثلاث كتائب مدفعية ميدان لتدمير قوات العدو ومنعها من احتلال مرتفعات ناعور والسلط.

القتال على محور جسر الملك حسين.

لقد كان هجوم العدو الرئيس موجها نحو الشونة الجنوبية، وكانت قواته الرئيسة المخصصة للهجوم مركزة على هذا المحور الذي يمكن التحول منه إلى بلدة الكرامة والرامة والكفرين جنوبا، واستخدام العدو في هذه المعركة لواءين (لواء دروع ولواء آلي) مسندين تساندهما المدفعية والطائرات.

وفي صباح يوم الخميس 21 آذار دفع العدو بفئة دبابات نحو عبور الجسر، واشتبكت مع قوات الحجاب القريبة من الجسر إلا أن قناصي الدروع تمكنوا من تدمير تلك الفئة بعدها قام العدو بقصف شديد ومركز على المواقع ودفع بكتيبة دبابات وسرية محمولة، وتعرضت تلك القوة إلى قصف مدفعي مستمر ساهم في الحد من اندفاعه، إلا أن العدو دفع بمجموعات أخرى من دروعه ومشاته، بعد قتال مرير استطاعت هذه القوة التغلب على قوات الحجاب ومن ثم تجاوزتها ووصلت إلى مشارف بلدة الكرامة من الجهة الجنوبية والغربية مدمرة جميع الأبنية في أماكن تقدمها.

ب) خطة العدو: اعتمدت إسرائيل بعد حرب حزيران عام 67 في توزيع قواتها على طول الواجهة على مبدأ احتلال النقاط الحصينة والمنظمة بعمق ومراقبة أمامية بتمرير المعلومات إيقاع الخسائر في أية قوات مهاجمة وتأخيرها، وتحتل القوات الرئيسة مواقع خلفية تزجها في الوقت والمكان المناسبين.

أما في معركة الكرامة فكانت خطتها كما يلي: 1. الحركة من منطقة الحشد إلى منطقة التجمع في أريحا. 2. قام العدو بتقسيم قواته المكونة من فرقة مدرعة بمعدل مجموعة قتال على كل مقترب، والاحتفاظ ببقية القوات كاحتياط لتعزيز النجاح على أي مقترب. 3. البدء بالهجوم الساعة (5:30) يوم 21 آذار 1968 على ثلاثة مقتربات رئيسة ومقترب رابع تضليلي لتأسيس موطئ قدم شرقي النهر ولغاية طريق الشونة الشمالية والبحر الميت، يسبقها إنزال مظليين في بلدة الكرامة. 4. تطوير الهجوم باتجاه الأهداف المخططة، وذلك لاحتلال مرتفعات السلط وناعور أو أحدها باستغلال النجاح الذي يتوفر على أي من المقتربين. 5. إسناد قوات العدو بنيران خمس كتائب مدفعية وأربعة أسراب طائرات مقاتلة.

محاور القتال:

حشد العدو لمعركة الكرامة أفضل قواته تدريبا وخبرة قتالية فقد استخدم لواء المدرع/7، وهو الذي سبق أن نفذ عملية الإغارة على قرية السموع عام 1966م واللواء المدرع/60، ولواء المظليين/35، ولواء المشاة/80، وعشرين طائرة هليكوبتر لنقل المظليين، وخمس كتائب مدفعية (155ملم و105 ملم)، بالإضافة الى قواته التي كانت في تماس مع قواتنا على امتداد خط وقف اطلاق النار، وسلاحه الجوي الذي كان يسيطر سيطرة تامة على سماء وأرض المعركة، بالإضافة إلى قوة الهجوم التي استخدمها في غور الصافي، وهي كتيبة دبابات وكتيبة مشاة آلية وسريتي مظليين وكتيبة مدفعية، حشدت هذه القوات جميعها في منطقة أريحا، ودفع بقوات رأس الجسر إلى مناطق قريبة من مواقع العبور الرئيسة الثلاثة، حيث كان تقربه ليلا.

بدأ العدو قصف المركز على مواقع الإنذار والحماية، ثم قام بهجومه الكبير على الجسور الثلاثة في وقت واحد، حيث كان يسلك الطريق التي تمر فوق هذه الجسور، وتؤدي إلى الضفة الشرقية وهي طريق جسر داميا (الأمير محمد) وتؤدي إلى المثلث المصري، ثم يتفرع منها مثلث العارضة- السلط- عمان وطريق أريحا ثم جسر الملك حسين- الشونة الجنوبية وادي شعيب- السلط - عمان ثم جسر الأمير عبدالله (سويمه، ناعور) عمان.

وفي فجر يوم 21 اذار 1968 زمجرت المدافع ودنت أقدام المعتدين ماء النهر المقدس، عندها انطلقت الأصوات على الأثير عبر الأجهزة اللاسلكية تعلن بدء الهجوم الصهيوني عبر النهر على الجيش الأردني الصامد المرابط.

القتال على محور جسر الأمير محمد، اندفعت القوات العاملة على هذا الجسر تحت ستار كثيف من نيران المدفعية والدبابات والرشاشات المتوسطة فتصدت لها قوات الحجاب الموجودة شرق الجسر مباشرة ودارت معركة عنيفة تمكنت قواتنا خلالها من تدمير عدد من الدبابات للعدو وإجباره على التوقف.

عندها حاول العدو إقامة جسرين إضافيين إلا أن كثافة القصف المدفعي على مواقع العبور، ثم كرر اندفاعه ثانية وتحت ستر نيران الجو والمدفعية إلا أنه فشل أيضا وعند الظهيرة صدرت اليه الأوامر بالانسحاب والتراجع غرب النهر تاركا العديد من الخسائر بالأرواح والمعدات.

واستطاع العدو إنزال الموجة الأولى من المظليين شرقي الكرامة، لكن هذه الموجة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح وتم افشالها، ما دفع العدو إلى إنزال موجة أخرى تمكنت هذه الأخيرة من الوصول إلى بلدة الكرامة وبدأت بعمليات تدمير لبنايات البلدة، واشتبكت مع بعض الجنود والسكان والمقاومة في قتال داخل المباني، وفي هذه الأثناء استمر العدو بمحاولات الهجوم على بلدة الشونة الجنوبية، وكانت قواتنا تتصدى له في كل مرة وتوقع به المزيد من الخسائر، وعندما اشتدت ضراوة المعركة طلب العدو ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وقف إطلاق النار، ولكن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- أمر باستمرار القتال حتى خروج أخر جندي إسرائيلي من ساحة المعركة، وحاول العدو الانسحاب إلا أن قواتنا تدخلت في عملية الانسحاب وحولته إلى انسحاب غير منظم فترك العدو عددا من آلياته وقتلاه في أرض المعركة.

القتال على محور جسر الأمير عبدالله حاول العدو القيام بعملية عبور من هذا المحور باتجاه ناعور- عمان، وحشد لهذا الواجب قوات مدرعه إلا أنه فشل ومنذ البداية على هذا المحور ولم تتمكن قواته من عبور النهر بعد أن دمرت معظم معدات التجسير التي حاول العدو استخدامها في عملية العبور.

وفي محاولة بائسة من العدو لمعالجة الموقف فصل مجموعة قتال من قواته العاملة على مقترب وادي شعيب ودفعها إلى مثلث الرامة خلف قوة الحجاب العاملة شرق الجسر لتحاصرها إلا أنها وقعت في الحصار، وتعرضت إلى قصف شديد أدى إلى تدمير عدد كبير من آلياتها.

وانتهى القتال على هذا المقترب بانسحاب فوضوي لقوات العدو، وكان لمقاومة قواتنا بالمدفعية ونيران الدبابات وأسلحة مقاومة الدروع الأثر الأكبر في إيقاف تقدم العدو، وبالتالي دحره خائبا خاسرا.

محور غور الصافي.

حاول العدو جاهدا تشتيت جهد القوات الأردنية ما أمكن، وإرهاب سكان المنطقة وتدمير منشآتها مما حدا به إلى الهجوم على مقترب غور الصافي برتل من دباباته ومشاته الآلية، ممهدا لذلك بحملة إعلانية نفسية مستخدما المناشير التي كان يلقيها على السكان يدعوهم فيها إلى الاستسلام وعدم المقاومة، كما قام بعمليات قصف جوي مكثف على قواتنا إلا أن كل ذلك قوبل بالمقاومة العنيفة، وبالتالي أجبر على الانسحاب، وهكذا فقد فشل العدو تماما في هذه المعركة دون أن يحقق أي من أهدافه على جميع المقتربات، وخرج من هذه المعركة خاسرا ماديا ومعنويا خسارة لم يكن يتوقعها أبدا.

لقد صدرت الأوامر الإسرائيلية بالانسحاب حوالي الساعة (1500 ) بعد أن رفض جلالة الملك الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك وقف إطلاق النار، والذي كان يشرف بنفسه على المعركة ويقودها ويبعث روح الحماس بين جنوده وقواته، وكان بتصميمه وإرادته القوية مثلا رائعا تعلم منه الجميع كيف تكون الإرادة الحرة القوية فوق كل اعتبار.

لقد استغرقت عملية الانسحاب تسع ساعات نظرا للصعوبة التي عاناها الإسرائيليون في التراجع بسبب القصف المركز من جانب قواتنا.

د) السيطرة على الجسور.

لقد لعب سلاح الدروع والمدفعية الملكيين دورا كبيرا في معركة الكرامة وعلى طول الجبهة وخاصة في السيطرة على جسور العبور، وهذا يؤكد عدم مقدرة الجيش الإسرائيلي على دفع أي قوات جديدة لإسناد هجومه الذي بدأه، وذلك نظرا لعدم قدرتهم على السيطرة على الجسور خلال ساعات المعركة، وقد أدى ذلك إلى فقدان القوات الإسرائيلية المهاجمة لعنصر المفاجأة، وبالتالي المبادرة، وساهم بشكل كبير في تخفيف زخم الهجوم وعزل القوات المهاجمة شرقي النهر وبشكل سهل للتعامل معها وتدميرها، وقد استمر دور سلاح المدفعية والدروع حاسما طيلة المعركة من خلال حرمان الإسرائيليين من التجسير أو محاولة إعادة البناء على الجسور القديمة وحتى نهاية المعركة، وهذا يؤكد أن الجيش العربي قد خاض معركة الكرامة، وهو واثق من نفسه، وأن الجهد الذي قد بذل كان جهدا دفاعيا شرسا مخططا بالتركيز على أهم نقاط القتال للقوات المهاجمة بغية كسر حدة زخمها وإبطاء سرعة هجومها

(ه) توقيت بدء معركة الجيش العربي.

بدأ الجيش العربي قتاله بعد مرور خمس ساعات، وبالنظر إلى قصر مقتربات الهجوم يقود بسرعة إلى أهداف حاسمة (مركز الثقل)، فإن مدة خمس ساعات كافية لوصول تلك القوات إلى أهدافها خاصة في ظل حجم القوات التي تم دفعها وطبيعتها وسرعة وزخم هجومها، ومن ناحية أخرى فإن دور كافة الأسلحة الأردنية وخاصة المدفعية يجب أن تكون مغيبة طيلة الخمس ساعات ونصف، وهذا كاف لتمكين القوات الإسرائيلية من العبور وحسب المقتربات المخصصة لها حيث أنهم لا يحتاجون لبناء جسور أو أطواق، لأن بعض الجسور موجودة أصلا إلا ما ينقض هذه المقولة من أساسها هو عدم مقدرة الإسرائيليين على دعم قواتهم شرقي النهر، وحاولوا جزافا إعادة البناء على الجسور السابقة كما حاولوا بناء جسور حديدية بغية إدامة زخم الهجوم والمحافظة على زمام المبادأة إلا أن القوات الأردنية، ومنذ اللحظة الأولى للهجوم فوتت عليهم الفرصة وحرمتهم منها، وهذا دليل على أن القوات الاسرائيلية التي تكاملت شرق النهر كانت بحجم فرقة، وهي القوات التي عبرت من الساعة الأولى، وتم استدراجها في عمق المواقع الدفاعية، وكسر حدة هجومها، وبعدها لم تتمكن القوات الإسرائيلية من زج أي قوات جديدة شرق النهر الأمر الذي أربكها وزاد من حيرتها خاصة في ظل شراسة المواقع الدفاعية ومقاومته الشديدة التي واجهتهم، وقد استخدمت القوات المسلحة في قتالها مع القوات الإسرائيلية المهاجمة في الشونة كافة الأسلحة قصيرة المدى والسلاح الأبيض.

(و) طلب وقف إطلاق النار.

لجأت إسرائيل لوقف إطلاق النار الساعة الحادية عشرة، وهذا دليل كبير على أن قوات الجيش العربي التي واجهتها في المواقع الدفاعية، كانت بحجم التحدي، وكانت المعركة بالنسبة لهم معركة وجود على الصعيد العسكري، أما على الصعيد السياسي، فقد أصر الأردن وعلى لسان جلالة الملك الحسين -طيب الله ثراه- على عدم وقف إطلاق النار طالما هناك جنديا إسرائيليا شرق النهر.

إن هذا يكفي لدرء الظلم الذي أطلقه الكثيرون على الأردن وقيادته وشعبه وجيشه، وسعيا لتجيير تلك المعركة، إذ كيف يستطيع من لا يسيطر على المعركة ويتحكم بكافة مجرياتها أن يتحكم بقرار وقف إطلاق النار الأمر الذي يثبت وبدون أدنى شك بأن معركة الكرامة كانت معركة الجيش العربي منذ اللحظة الأولى، حيث كانت قيادته العليا تديرها وتتابع مجرياتها لحظة بلحظة، وإن عدم قبول جلالة الملك لوقف إطلاق النار دليل على امتلاك الأمر والسيطرة على مجرياته.

إن دخول الجيش العربي المعركة بخمس ساعات يؤكد كذبة المقولة وينقضها من أساسها؛ إذ كيف تطلب إسرائيل وقف اطلاق النار، وهي حتى ذلك الحين لم تلاق الجيش العربي الذي خططت معركتها على أساس تقييم قدراتها المقابلة لها، وكيف يمكن لبلد لم تشترك قواته حتى ذلك الوقت المزعوم في المعركة أن يطلب وقف اطلاق النار لولا أن كان في معمعتها منذ انطلاق شرارتها الأولى ويعلم تمام العلم كيف تسير المعركة لحظة بلحظة، وكيف أن قواته تسيطر عليها بحزم، وأن قيادته العليا كانت ترى النصر المؤزر قريبا، ويحتاج الى صبر ساعة خاصة عندما أجهضت هذه القيادة وفوتت الفرصة على العدو لرفضها بوقف إطلاق النار، حيث إنها كانت ترى بثاقب بصيرتها وحنكتها ما يخطط له الإسرائيليون في محاولة منهم لوقف القتال دون الوصول إلى نتائج حتمية والتي يرونها رأي اليقين أن النصر في هذه المعركة قد فاتهم، وأنه أصبح دون أدنى شك بيد الجيش العربي.

وعلى المدى الأبعد فإن ثاقب بصيرة القيادة يؤكد أن موضوع السيادة كان محسوما على الأرض الأردنية؛ إذ لا يمكن لإسرائيل أن تطلب وقف اطلاق النار إلا من جهة مقابلة ذات سيادة ولها قرار سيادي وسياسي على أرض الواقع، ما ينفي بكل تأكيد ما ذهب اليه البعض في محاولة منهم لتجيير تلك المعركة وغمط دور الجيش العربي فيها فقد ذكر أحد قادة العدو قائلا (لقد أصيبت جميع دبابتي على الأرض الأردنية ما عدا اثنتين).

(ز) الإنزال الإسرائيلي في بلدة الكرامة.

إن عملية الإنزال التي قامت بها القوات الإسرائيلية شرقي بلدة الكرامة كانت الغاية منها تخفيف الضغط على قواتها التي عبرت شرقي النهر، بالإضافة إلى تدمير بلدة الكرامة خاصة عندما لم تتمكن من زج أية قوات جديدة عبر الجسور نظرا لتدميرها من قبل سلاح المدفعية الملكي، وهذا دليل قاطع على أن الخطط الدفاعية التي خاضت قوات الجيش العربي معركتها الدفاعية من خلالها كانت محكمة، وساهم في نجاحها الإسناد المدفعي الكثيف والدقيق إلى جانب صمود الجنود في المواقع الدفاعية وعمقها.

نتائج المعركة

أ. كانت معركة الكرامة نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية الحديث، وفي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث طلب العدو ولأول مرة وقف إطلاق النار، وامتنع العدو بعد معركة الكرامة عن خوض أية معركة بالقوات الأرضية، واقتصرت معاركه على القصف الجوي والمدفعي، واستخدام القوات المحمولة جوا وهبوطها في الأماكن النائية والمعزولة، وتدمير بعض الجسور.

ب. على الصعيد السياسي، خسرت إسرائيل خسارة كبيرة ووصمت بالعدوان، وتحول قسم كبير من الرأي العام إلى الصالح العربي، وظهرت موجات من التذمر في أوساط إسرائيل الداخلية الرسمية والشعبية.

ج. على الصعيد الاقتصادي، قدرت خسائر إسرائيل بالملايين، حيث استخدمت أسلحة تعادل فرقة من الدروع والمدفعية والمشاة وعددا هائلا من الطلعات الجوية والتي كلفت نفقات باهظة حالت دون تحقيق أي أهداف تذكر.

د. على الصعيد النفسي، فشل العدو في تحقيق هدفه بتحطيم إرادة الجيش والشعب الأردني، بل جاءت النتيجة عكسية أن ارتفعت الروح المعنوية لدى الجيش الأردني والشعب في الأردن، وفشل العدو في المحافظة على معنويات قواته التي تعودت أن ترى نفسها دائما منتصرة، وبذلك تحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

ه. (خسائر الطرفين)

- قواتنا الباسلة:

88 شهيدا، و108 جرحى، تدمير 13 دبابة و39 آلية مختلفة.

- قوات العدو:

250 قتيلا، و450 جريحا، تدمير 88 آلية مختلفة شملت 47 دبابة و18 ناقلة و24 سيارة مسلحة و19 سيارة شحن، وإسقاط 7 طائرات مقاتلة.

--(بترا)

ل م/ ف ج

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21/03/2024 10:23:40