1793طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1793طنا، منها 1424طن خضار، و207 أطنان فواكه، و 161طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40و 70، والبصل الناشف بين 20و30قرشا، والبطاطا بين 40و 60قرشا، والبندورة بين 6و 15قرشا، والجزر بين 30و 40قرشا، والخيار بين 30و 50قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 30و 40قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.

--(بترا)

رح/اص / س س

21/03/2024 10:12:10