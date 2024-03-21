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الصهيونية والحضارة الغربية الحديثة للمفكر المسيري

3/21/2024 4:29:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - يقول المفكر العربي الدكتور عبد الوهاب المسيري إن بعض الباحثين يميل إلى تصنيف الصهيونية باعتبارها حركة يهودية وإلى اعتبار أن جذور الرؤية الصهيونية للعالم يهودية، وذلك استنادا إلى الادعاءات والتصريحات الصهيونية والغربية. ويذهب بعض دعاة التغريب إلى أن الصهيونية، شأنها شأن النازية والعنصرية والداروينية.. إلخ.

ويضيف المسيري في مقدمة كتابه الصادر عن دار الهلال بعنوان "الصهيونية والحضارة الغربية الحديثة"، لو دققنا النظر ووصفنا الحركة الصهيونية من خلال سياقها التاريخي وإطارها الثقافي، لأدركنا أنها تعبير مباشر ومتبلور عن النموذج الحضاري الغربي الحديث، ولا يختلف بالتالي تصنيفنا وطريق تصدينا لها.
الكتاب الذي جاء في عشرة فصول يتحدث الفصل الأول عن "الأصول الغربية للرؤية الصهيونية" أن الصهيونية ظاهرة استعمارية غربية، تعود جذورها إلى الثورة الرأسمالية في الغرب، ويستعرض هذا الفصل بعض الظواهر الاجتماعية والأنساق الفكرية التي صاحبت هذه الثورة فأثرت فيها وتأثرت بها، مثل الاستعمار والفكر العنصري.
بينما يتناول الفصل الثاني "الصهيونية والرومانسية والنيتشوية"، والنيتشوية للواقع. أما الفصل الثالث فيتحدث عن "الفكر الاسترجاعي"، فيبين أن الفكرة الصهيونية المحورية، أي العودة إلى فلسطين، ليست فكرة يهودية كما يظن الكثيرون، وإنما فكرة نبتت في الأوساط البروتستانتية المتطرفة ثم الأوساط الاستعمارية المعادية لليهود، وأن الفكر الصهيوني قد تبلورت أطروحاته الأساسية في كتابات صهاينة غير يهود قبل أن يتبناه بعض الكتاب من أعضاء الجماعات اليهودية.
ويتحدث الفصل الرابع عن "الإدراك الغربي لأعضاء الجماعات اليهودية"، بعض جوانب الإدراك الغربي لأعضاء الجماعات اليهودية، وبوجه خاص فكرة نفع اليهود، لأن هذا الإدراك الغربي لليهود قد تبدى بشكل واضح في الإدراك الصهيوني لليهود. بينما يبين الفصل الخامس "الصهيونية بين الجذور الغربية والديباجات اليهودية"، كيف تداخلت كل العناصر السابقة مع عناصر من العقيدة اليهودية لتنتج في نهاية الأمر الرؤية الصهيونية للواقع، فيما يتناول الفصل السادس "الجذور الغربية للاعتذاريات الصهيونية ونظرية الحقوق"، برصد نقاط التشابه بين الاعتذاريات الاستعمارية الغربية العامة والاعتذاريات الصهيونية.
ويقول المسيري إنه من أجل توضيح المقدرة التفسيرية لأطروحتنا الخاصة بالجذور الغربية للظاهرة الصهيونية يستعرض الفصل السابع "تيودور هرتزل بين الفكر الاستعماري والعباءة الليبرالية"، فيما يتناول الفصل الثامن "الصهيونية الاشتراكية"، وفي الفصل التاسع "ديفيد بن غوريون: الزعيم والرؤي"، لفكر بعض أهم المفكرين الصهاينة لنبين أنهم قد يلجأون إلى ديباجات ليبرالية أو اشتراكية أو يهودية، ولكن فكرهم يظل في نهاية الأمر فكرا غربيا استعماريا، يضرب بجذوره في الفكر الغربي في القرن التاسع عشر.
فيما يتحدث الفصل العاشر عن "الجيبين الاستيطانيين في إسرائيل وجنوب أفريقيا"، ننتقل من عالم الفكر إلى عالم الممارسة، فنعقد مقارنة بين هذين الجيبين الاستيطانيين موضحين مدى عمق مواطن التشابه بينهما، نظرا لاشتراكهما في الجذور الفكرية والفعلية.
يقول المسيري في مقدمته للكتاب إن هذه الدراسة هي مجموعة من الدراسات كُتب بعضها خصيصا لهذه الدراسة ونشر بعضها من قبل وقد وجدنا أنه من المفيد جمعها في كتاب واحد بعد تحديثها وإعادة صياغتها لتوضيح أطروحة هذا الكتاب.
ويوضح المؤلف إنه شاع في الخطاب التحليلي العربي أن الصهيونية تضرب بجذورها في التوراة والتلمود والتقاليد الدينية والإثنية اليهودية. وبدلا من دراسة الظاهرة الصهيونية وأبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها ظاهرة غربية استعمارية استيطانية إحلالية، انطلق الباحثون إلى بطون الكتب الدينية اليهودية يحاولون تفسير سلوك الصهاينة. وامتد هذا المنهج ليشمل السلوك الاستعماري الغربي، وقد قام بعض المحللين، ممن أدمنوا هذا المنهج، بمحاولة تفسير الغزو الأميركي للعراق في ضوء ما جاء في العهد القديم وهو ما أسميه تفسيرا لأحداث بأثر رجعي، فما جدوى أن نعرف أنه جاء في التلمود كذا وكذا، ثم نبين مواطن الشبه بين ما حدث وبين بعض العبارات الغامضة التي وردت في هذا الكتاب الضخم المتناقض الذي يحوي ألوف الصفحات، والذي كثيرا ما يقول الشيء وعكسه.
ووفق المسيري، البعد اليهودي في معظم الأحيان بعد زخرفي تبريري، أضيف من أجل مقدرته التعبوية. وقد أدي هذا الخلل التصنيفي إلى خطأ الافتراضات التي تبدأ بها كثير من البحوث في العالم العربي، وهذا يحدد بطبيعة الحال المجال الذي ترصده هذه البحوث وطريقة تصنيف المعلومات والنتائج التي يصل إليها الباحث، فهي في معظم الأحيان ليس لها قيمة تفسيرية أو تنبؤية عالية.
ويوضح المسيري أنه في هذا الكتاب يتناول هذه الإشكالية، والتي تحاول أن توضح العناصر الغربية الأساسية "المادية والمعنوية"، التي دخلت في تكوين الرؤية الصهيونية للواقع، وأن نبين أن الصهيونية ليست مجرد انحراف عن الحضارة الغربية الحديثة، كما يحلو للبعض القول، وإنما هي إفراز عضوي لهذه الحضارة ولما نسميه بالحداثة الداروينية، أي الحداثة التي ترمي إلى تحويل العالم إلى مادة استعمالية توظف لصالح الأقوى "في مقابل الحداثة الإنسانية التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الذات والطبيعة والتي تطالب بتكاتف كل أبناء الجنس البشري لإعمار الأرض لصالح البشرية جمعاء بما في ذلك الأجيال القادمة".
ويتحدث المسيري عن العلاقة بين الجيبين الاستيطانيين في إسرائيل وجنوب أفريقيا، مبينا أنه يمكن أن نفهم العلاقة بين الحضارة الغربية والرؤية الصهيونية، من خلال المقارنة بين الجيبين الاستيطانيين في فلسطين وجنوب أفريقيا، فهذه المقارنة ستبين أن إسرائيل ليست ظاهرة يهودية وإنما هي ظاهرة استعمارية استيطانية، ومن المعروف أن المستوطن الأوروبي في جنوب أفريقيا والمستوطن الصهيوني في فلسطين قد خُلقا كجزء من محاولة الغرب الصناعي لحل مشاكله، خاصة مشكلة الفائض البشري، عن طريق تصديرها، فالمسألة اليهودية- في تصورهم- كان يمكن حلها عن طريق تصدير اليهود للشرق مثلما يصدرون سلعهم البائرة، وعن طريق سرقة الأراضي العربية من الفلسطينيين مثلما تسرق المواد الخام من بقية العرب، والوضع نفسه قد تم في جنوب أفريقيا، حيث تم تصدير قطاعات من الطبقة العاملة الهولندية ثم البريطانية ثم الغربية المتعطلة، وسرقت الأراضي من الأفارقة لتوطينهم فيها، وكان هذا هو الإطار الذي تم من خلاله حل مسألة أوروبا اليهودية: حيث تم تصديرها إلى العالم العربي، وتأسس دولة وظيفية استيطانية إحلالية، بحيث تقوم الجماعة الوظيفية اليهودية التي فقدت وظيفتها بوظيفة جديدة، القتال دفاعا عن المصالح الغربية بدلا من التجارة والربا.
أما النمط الثاني فهو الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال الأرض بدون سكانها، وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر السكاني الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو الإبادة، والولايات المتحدة في سنوات الاستيطان الأولى هي أكثر الأمثلة تبلورا على هذا النوع من الاستعمار.
أما الدولة الصهيونية فهي مثال آخر "وإن كانت الإبادة هي الآلية الأساسية في حالة الولايات المتحدة، بينما نجد أن الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة الصهيونية"، وكما تحولت الولايات المتحدة من النظام الاستيطاني الإحلالي إلى النظام المبني على "الأبارتهاد"، فقد تحولت الدولة الصهيونية هي الأخرى بعد عام 1967، من النظام الإحلالي إلى النظام المبني على "الابارتهايد"، مؤكدا أنه رغم الاختلاف بين إسرائيل وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى، إلا أن التطورات التاريخية اللاحقة محت كل هذه الاختلافات وعمقت نقط التماثل بين الجيبين الاستيطانيين.

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