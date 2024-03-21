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إنقاذ شخصين علقا على مقطع صخري في وادي رم

3/21/2024 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ** مساندة من نشامى القوات المسلحة –سلاح الجو الملكي لإخلاء المصابين من خلال طائرة رافقها فريق البحث والإنقاذ الدولي.

** جهودٌ مضنية بذلتها الطواقم في مناطق جبلية مرتفعة ذات تضاريس وعرة، وساعات متواصلة من العمل ليلاً، لإسعاف الشخصين ونقلهما لأقرب مستشفى.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة، والعاملة في مديرية دفاع مدني العقبة، تمكنت مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ شخصين من جنسية أجنبية، كانا عالقين أعلى مقطع صخري يصل ارتفاعه إلى ما يزيد عن ألف متر بمنطقة وادي رم في محافظة العقبة.

وأضاف، أن عملية الإنقاذ تمت بتنسيق كبير وبإسناد من نشامى القوات المسلحة - الجيش العربي، من خلال طائرة إخلاء جوي تابعة لسلاح الجو الملكي يرافقها طاقم متخصص من فريق البحث والانقاذ الدولي.

وبين أن الفرق المتخصصة من الإسعاف، والإنقاذ، وصلت إلى موقع الحادث وعملت لساعات متواصلة ليلاً، بذلت فيها جهوداً مضنية مكنتها من الوصول للشخصين العالقين في المنظقة ذات التضاريس الوعرة، وعملت على إخلائهما بمساندة من طائرة سلاح الجو الملكي.

وأشار إلى تعرض أحد الشخصين لإصابات مختلفة نتيجةً لسقوطه، فيما عانى الآخر من التعب والإرهاق العام، حيث قدمت فرق الإسعاف لهما الإسعافات الأولية اللازمة بالموقع، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لاستكمال العلاج.

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