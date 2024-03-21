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أكثر من ثلث مجلس الشيوخ يطالبون بخطوة جريئة نحو إقامة دولة فلسطينية

3/21/2024 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين مساء امس الأربعاء ، إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذ خطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية ، وذلك في موقف متشدد جديد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


و بحسب واشنطن بوست ،تأتي الرسالة الموجهة لبايدن بعد أيام على إحداث زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أرفع سياسي أميركي يهودي منتخب في الولايات المتحدة والمدافع عن إسرائيل ، صدمة بخطاب انتقد فيه إدارة نتنياهو للحرب في غزة داعيا لإجراء انتخابات عاجلة جديدة في إسرائيل.

وقال 19 سِناتورا ديموقراطيا يتقدمهم توم كاربر، حليف بايدن ومن ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس، في رسالة إن أزمة الشرق الأوسط "بلغت نقطة انعطاف" تتطلب قيادة أميركية تتجاوز "تسهيل" محادثات إسرائيلية فلسطينية ، لذا نطلب من إدارة الرئيس بايدن أن تضع على الفور إطارا عاما جريئا يحدد الخطوات اللازمة" لإقامة دولة فلسطينية على كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.


وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الى أن دولة فلسطينية مستقلة "غير مسلحة" تعترف بأسرائيل ، وهو مقترح تبناه الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مسعاه لتحقيق السلام قبل عقدين.-(بترا)

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