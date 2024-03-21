الذهب يرتفع أكثر من دينار محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) سجل سعر غرام
الذهب عيار 21، ارتفاعا بأكثر من دينار في السوق المحلية، الخميس، بحسب ما ذكرت
النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وأظهرت التسعيرة
الجديدة الصادرة عن النقابة، أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 44.5 دينار لجهة البيع
مقابل 42.7 دينار لناحية الشراء. وسجل هذا الغرام الأربعاء سعرا بلغ 43.4 دينار.
وسجل غرام الذهب
لعياري 24 و18، سعرين وصلا إلى 51.7 دينار و39.7 دينار على التوالي.
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