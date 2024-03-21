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الذهب يرتفع أكثر من دينار محليا

3/21/2024 4:28:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل سعر غرام الذهب عيار 21، ارتفاعا بأكثر من دينار في السوق المحلية، الخميس، بحسب ما ذكرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وأظهرت التسعيرة الجديدة الصادرة عن النقابة، أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 44.5 دينار لجهة البيع مقابل 42.7 دينار لناحية الشراء. وسجل هذا الغرام الأربعاء سعرا بلغ 43.4 دينار.

وسجل غرام الذهب لعياري 24 و18، سعرين وصلا إلى 51.7 دينار و39.7 دينار على التوالي.

MENAFN21032024000072011014ID1108004404

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