المهندسين تستذكر الانتصار التاريخي للجيش العربي الأردني في معركة الكرامة



وتؤكد نقابة المهندسين الاردنيين على التالي:



- ان الدفاع عن قضايا الامة هو عنوان مسيرة هذا الوطن منذ تاسيسه، وإن ذكرى معركة الكرامة الخالدة المعطرة بدم الشهداء شكلت صفحة من صفحات الكبرياء الأردني التي سجلت فيها القوات المسلحة الاردنية، الجيش العربي الباسل نصرا تاريخيا على قوات الاحتلال الصهيوني، وجددت الامل بأيام الكرامة القادمة التي ستعيد الارض والحقوق لاصحابها، ويُثأر فيها لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الاردن و فلسطين.



- إنّ اختلاط الدم الفلسطيني بالدم الأردني في الكرامة يلقي على عاتقنا مهمة الحفاظ على هذه الوحدة، وإن النصر في معركة الكرامة ما كان ليكون، لولا التلاحم الأسطوري الذي أظهره أبناء الشعب الأردني إلى جانب الجيش العربي الأردني والمقاومـة، وإن النصر العظيم الذي تحقق في معركة الكرامة هو إثبات لا مراء فيه أننا قادرون على النصر والصمود.



- إن العدو الصهيوني كان وما زال العدو الأخطر، ولا يمكن أن يؤمن جانبه يوما وهذا يفرض علينا أن نكون متيقظين منتبهين الى مخططاته وأن نقف سدا منيعا في وجه أطماعه في تهويد المقدسات.



-إن نقابة المهندسين الأردنيين وهي تحيي ذكرى هذه الملحمة الوطنية والقومية، لتؤكد على ضرورة أن نستثمربالموقف المشرف للشعب الاردني تجاه العدوان على قطاع غزة ، بمشروع وطني مقاوم، اساسه التراجع عن كافة الاتفاقيات الموقعة ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني، واستمرار دعم ثقافة المقاومة ضد كافة أطراف التحالف الصهيوني المعادي لأهداف أمتنا في التحرير والوحدة والعدالة الاجتماعية ، وتؤكد أيضاً أنها ستظل في طليعة المؤسسات التي تتصدى للتطبيع بكافة اشكاله مع العدو الصهيوني ، وستبقى النقابة سندا وداعما لصمود الاهل في الوطن المحتل في معركتهم نحو التحرير الشامل لتعود فلسطين حرة عربية من نهرها وحتى بحرها ومن شمالها الى جنوبها.



- نجدد ايماننا وثقتنا بجيشنا العربي الباسل ونقف معه في خندق واحد يدا بيد وكتفا لكتف حماية لوطننا الغالي وشعبه المعطاء، مؤكدين أن معارك الجيش العربي وتضحياته، وأسماء الشهداء وبطولاتهم، ستبقى أوسمة فخر واعتزاز، يعلقها كل أردني على صدره، وسيظل جنودنا أقوياء في وجه كل عدو، مدافعين عن ثرى أردننا العزيز.





