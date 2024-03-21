وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان وبازار الحرف التقليدية

واشتملت المعروضات على مواد معاد تدويرها ومجسمات ورقية ومنسوجات ومشغولات يدوية وتطريز، ومنحوتات على أخشاب متنوعة ومنها أشجار الزيتون والجوز والورد، ومواد خام مختلفة ومنتوجات صحية طبيعية ولوحات فنية بتصاميم مختلفة من الخيوط والطباعة على حرير وقماش والرسم والزخارف على الزجاج بألوان زيتية والمشغولات الخشبية بفنون“الارابيسك” بالصدف والحفر والنقوش وغيرها.

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