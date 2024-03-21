وزير الخارجية يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع مع بلينكن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، زيارة عمل إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.
ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وسيبحث المجتمعون عملية السلام والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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