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وزير الخارجية يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع مع بلينكن

3/21/2024 4:28:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، زيارة عمل إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.
ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وسيبحث المجتمعون عملية السلام والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


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