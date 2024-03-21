لماذا يعاني بعض الأشخاص من العصبية أثناء الصيام؟

فيما أن أحد أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى العصبية أثناء الصيام هو التقلب في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى شعور بالتعب والارتباك، ويزيد من احتمالية ظهور مشاعر الغضب والعصبية.



إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الجوع والعطش على الحالة المزاجية للصائمين، حيث يشعر الشخص بالتوتر والانزعاج نتيجة للرغبة في تناول الطعام والشراب، وقد يتطور هذا الشعور إلى حالات من العصبية والتوتر النفسي.



لذلك في هذه الحالة، تصبح الطريقة المناسبة هي اتباع نمط حياة صحي، من خلال تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية خلال وجبتي السحور والإفطار، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة التي قد تزيد من تقلبات مستوى السكر في الدم. كما يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على نوم كافٍ لضمان استقرار الحالة المزاجية.



أبرز الآثار الجانبية للصيام

قبل التحدث عن الأسباب المؤدية إلى العصبية في أثناء الصيام، يجب معرفة أن هناك مجموعة من الأعراض التي قد يعاني منها الصائم عند الامتناع عن الطعام، والتي لا تشكل مشكلة صحية صعبة، أو لها تأثير دائم على الصحة.



أول عرَض يمكن الحديث عنه، ويعتبر طبيعياً، هو الجوع والرغبة في تناول الطعام باستمرار، وذلك بسبب قلة السعرات الحرارية في الجسم.



وحسب دراسة أجريت سنة 2018 شملت 112 شخصاً، قام الباحثون بتعيين بعض المشاركين في مجموعة تقييد الطاقة، وعلى أساس الجنس، استهلك كل شخص 400 أو 600 سعرة حرارية في يومين غير متتاليين كل أسبوع لمدة عام.



وتبين أن الأشخاص الذين كانوا يتبعون نظاماً غذائياً قليل السعرات الحرارية، كانوا يشعرون بجوع أقل، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون سعرات حرارية كثيرة.



الصداع هو كذلك أحد الآثار الجانبية المحتملة للصيام، إذ يحدث عادةً خلال الأيام القليلة الأولى من فترة الصيام إلى أن يعتاد الجسم أسلوب الأكل الجديد.



تعد مشكلات الجهاز الهضمي، ومن ضمنها عسر الهضم والإسهال والغثيان والانتفاخ، من الآثار الجانبية التي قد يواجهها الفرد خلال أيام الصيام في شهر رمضان.



وذلك لأن تقليل كمية الطعام يكون له تأثير سلبي على عملية الهضم، الأمر الذي يكون سبباً لعدة آثار جانبية، لذلك يصبح من المفيد تناول أطعمة غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية.



يعتقد البعض أن اضطرابات النوم، مثل عدم القدرة على النوم أو الاستمرار فيه، من الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً المرتبطة بالصيام، وذلك لأن الصائمين يضطرون كثيراً للسهر، أو الاستيقاظ بشكل متكرر من أجل السحور والصلاة.



كما أنه خلال الأيام الأولى من الصيام، يفرز الجسم كميات كبيرة من الماء والملح في البول، تُعرف هذه العملية بإدرار البول الطبيعي أو إدرار البول الطبيعي في أثناء الصيام، الأمر الذي يؤدي إلى الجفاف الداخلي، الذي ينعكس على الجلد كذلك، لهذا يصبح من الضروري شرب كميات كافية من الماء قبل الانقطاع عن الطعام.



ما هي أسباب تغير المزاج خلال الصيام؟

قد يعاني بعض الأشخاص من التهيج واضطرابات المزاج الأخرى عند الصوم، نتيجة لانخفاض نسبة السكر في الدم.



يمكن أن يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم، أو نقص السكر في الدم، أثناء فترات تقييد السعرات الحرارية أو خلال فترات الصيام. هذا يمكن أن يؤدي إلى:



التهيج

قلق

تركيز ضعيف



إذ إنه في دراسة أجريت سنة 2016 على 52 امرأة، وجد الباحثون أن المشاركات كنّ أكثر انفعالاً بشكل ملحوظ خلال فترة صيامٍ مدتها 18 ساعة عما كنّ عليه خلال فترة عدم الصيام.



ولكن بينما كانت المشاركات أكثر انفعالاً، كان لديهن أيضاً شعور أعلى بالإنجاز والفخر وضبط النفس في نهاية فترة الصيام عما كنَّ عليه في بداية الصيام.



يمكن أن يكون اضطراب النوم، الذي تحدثنا عنه سابقاً، من بين مسببات تقلب المزاج، إضافة إلى تغيير مواعيد الطعام، الأمر الذي يجعل الصائم أكثر عرضة للانفعال والعصبية.



الإجهاد النفسي كذلك من بين مسببات العصبية في أثناء الصيام، وذلك لأنه قد يكون الصيام وتحديات الحياة اليومية مصدراً للإجهاد النفسي والجسدي، مما يزيد من احتمالية ظهور العصبية والانفعالات.



تشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص الذين يمارسون أساليب مختلفة للصيام يعانون من التعب وانخفاض مستويات الطاقة.



ولكن مع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الصيام المتقطع قد يقلل بالفعل من التعب، خاصة عندما يتكيف جسمك مع فترات الصيام المنتظمة.



كيفية التحكم في الانفعالات العصبية أثناء الصيام

هناك العديد من الخطوات التي تساعد على التخلص من الصعبية أثناء الصيام خلال شهر رمضان، من أبرزها تناول وجبات متوازنة وغنية.



إذ يُنصح بتناول وجبات سحور صحية تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف، لتوفير الطاقة اللازمة خلال ساعات الصيام، وللحد من تقلبات مستوى السكر في الدم.



كما ينصح بممارسة الرياضة، لأنها تساعد على تخفيف التوتر والإجهاد وتحسين المزاج، وبالتالي يمكن أن تساعد في التحكم في العصبية والانفعالات.



لا يجب إهمال إعطاء الجسم قسطاً من الراحة والاسترخاء، سواء كان ذلك عن طريق القراءة، أو قراءة القرآن، أو ممارسة التأمل.



وفي حالة وجود أعراض غير طبيعية أو مشاكل صحية خلال فترة الصيام، يجب على الشخص التواصل مع الطبيب المعالج؛ للحصول على المشورة الطبية اللازمة.

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