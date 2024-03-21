Andersen Global تعزز وجودها في الصين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--عززت Andersen Global من قوة منصتها في الصين من خلال اتفاقية تعاون مع Zhonghua Huyin Certified Tax Agents Limited وشركة Shanghai Zhonghua Enterprise Management Consulting Co. Ltd. (يشار إليها مجتمعة باسم "Zhonghua") في شنغهاي.
بقيادة الشريك الإداري Mark Zhu، تقدم Zhonghua كلاً من القدرات الضريبية كاملة الخدمات وخدمات الاندماج والاستحواذ. تشمل الخدمات الضريبية للشركة الامتثال الضريبي والاستشارات والتسعير التحويلي والضرائب الدولية، في حين تشمل قدراتها في مجال الاندماج والاستحواذ العناية الواجبة المالية والضريبية والتقييم واستشارات الصفقات. يعمل فريق الشركة من مكتبها في شنغهاي ويقدم حلولاً مخصصة للعملاء بما في ذلك الشركات العامة المحلية والدولية والشركات الكبيرة والشركات المملوكة للدولة والشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات المملوكة للقطاع الخاص.
قال Mark: "تستفيد شركتنا من معرفتها الواسعة بالسوق لتزويد العملاء بحلول مخصصة هي الأفضل في فئتها". "يوفر التعاون مع Andersen Global فرصة مثالية لتوسيع مواردنا العالمية وزيادة قدرتنا التنافسية في السوق".
وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "تواصل مؤسستنا تركيز جهودنا التوسعية على هذا السوق المهم وتستند إضافتها إلى منصتنا الحالية في المنطقة. ونحن نتطلع إلى تعاوننا مع Mark وفريقه رفيع المستوى من المهنيين ذوي الخبرة.
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قِبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 15000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 425 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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