Andersen Global تعزز وجودها في الصين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--عززت Andersen Global من قوة منصتها في الصين من خلال اتفاقية تعاون مع Zhonghua Huyin Certified Tax Agents Limited وشركة Shanghai Zhonghua Enterprise Management Consulting Co. Ltd. (يشار إليها مجتمعة باسم "Zhonghua") في شنغهاي.

بقيادة الشريك الإداري Mark Zhu، تقدم Zhonghua كلاً من القدرات الضريبية كاملة الخدمات وخدمات الاندماج والاستحواذ. تشمل الخدمات الضريبية للشركة الامتثال الضريبي والاستشارات والتسعير التحويلي والضرائب الدولية، في حين تشمل قدراتها في مجال الاندماج والاستحواذ العناية الواجبة المالية والضريبية والتقييم واستشارات الصفقات. يعمل فريق الشركة من مكتبها في شنغهاي ويقدم حلولاً مخصصة للعملاء بما في ذلك الشركات العامة المحلية والدولية والشركات الكبيرة والشركات المملوكة للدولة والشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات المملوكة للقطاع الخاص.

قال Mark: "تستفيد شركتنا من معرفتها الواسعة بالسوق لتزويد العملاء بحلول مخصصة هي الأفضل في فئتها". "يوفر التعاون مع Andersen Global فرصة مثالية لتوسيع مواردنا العالمية وزيادة قدرتنا التنافسية في السوق".

وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "تواصل مؤسستنا تركيز جهودنا التوسعية على هذا السوق المهم وتستند إضافتها إلى منصتنا الحالية في المنطقة. ونحن نتطلع إلى تعاوننا مع Mark وفريقه رفيع المستوى من المهنيين ذوي الخبرة.

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قِبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 15000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 425 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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