شركة Wipro تعين Anne-Marie Rowland في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Capco

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت شركة Wipro (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO)، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية، اليوم عن تعيين Anne-Marie Rowland (يشار إليها هنا باسم "Annie") في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Capco. تشغل Rowland حاليًا منصب الشريك الإداري لأعمال Capco في المملكة المتحدة وأيرلندا وعضو في فريق القيادة العالمية في Capco. ستتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 1 أبريل 2024.

بصفتها الرئيسة التنفيذية لشركة Capco، ستكون Rowland مسؤولة أمام الرئيس التنفيذي لشركة Wipro والعضو المنتدب Thierry Delaporte وستصبح عضوة في اللجنة التنفيذية لشركة Wipro.

وسيتولى Lance Levy، الذي قاد شركة Capco كرئيس تنفيذي لما يقرب من عقد من الزمن، دورًا جديدًا كمستشار إستراتيجي وسيواصل دعم التوجه الإستراتيجي لشركة Capco وإستراتيجية الاستشارات الشاملة لشركة Wipro.

قال Delaporte "لقد قدم Lance قيادة لا مثيل لها لشركة Capco لأكثر من عقد من الزمن.تحت قيادته، ميزت Capco نفسها باعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال تحويل الخدمات الكاملة، وأصبحت ركيزة نمو رئيسية لشركة Wipro"."يسعدني أن أعلن عن دعم Lance المستمر كمستشار إستراتيجي، مما يساعد Annie وعمليات Capco من خلال انتقال مخطط بعناية. تتمتع Annie بفهم عميق لشركة Capco وعملائنا وفرقنا وصناعة الاستشارات. أنا فخور بالترحيب بـ Annie لقيادة Capco في المستقبل، إلى مرحلتها التالية من النمو".

انضمت Rowland إلى شركة Capco منذ 14 عامًا وتتمتع بخبرة استشارية عميقة في إدارة تغيير الأعمال والابتكار والتحول.

منذ انضمامها إلى Capco، لعبت Rowland دورًا محوريًا في نمو أعمال Capco من خلال سلسلة من الأدوار التنفيذية، حيث عملت في فريق القيادة العالمي لشركة Capco لعدة سنوات في عدد من المناصب، بما في ذلك منصب الرئيس العالمي لممارسات الاستشارات والتحول في Capco، وشريك العميل العالمي لعدد من المؤسسات المالية الكبيرة، والراعي التنفيذي لشركة Women@Capco، ومؤخرًا كشريك إداري لأعمال Capco في المملكة المتحدة وأيرلندا. تم تكريم Rowland من قِبل مجلة الاستشارات لجائزة القيادات النسائية العالمية في الاستشارات في عام 2021.

وتعليقًا على التعيين، قال Lance Levy ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Capco : "إن Capco هي شركة متميزة بشكل لا يصدق، ويشرفني أن أقود الشركة، وأشعر بالامتنان الشديد لجميع أولئك الذين لعبوا دورًا مهمًا في تأسيس الشركة ونموها، وخاصة موظفينا، الذين يعملون بلا كلل للوفاء بالتزامنا بالابتكار والنتائج التحويلية لعملائنا.

"أنا فخور للغاية بكل ما حققناه معًا، وقد واصلنا رفع المستوى من حيث إبداعنا والتركيز على الابتكار والخبرة في المجال والحلول التي قدمناها لعملائنا. لقد رأيت بشكل مباشر مساهمة Annie الضخمة في نجاح أعمالنا ورضا عملائنا، وأنا أعلم أننا تحت قيادتها نفتح فصلاً جديدًا في قصة نمو Capco. أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع كل من Annie وThierry في دوري الجديد كمستشار إستراتيجي".

كانت Capco، التي استحوذت عليها Wipro في عام 2021، مستشارًا موثوقًا للعملاء وعضوًا فعالاً في الصناعة لأكثر من 25 عامًا، وتطورت من مزود خدمة متخصص لتصبح أكبر شركة استشارية مستقلة لإدارة الخدمات المالية في العالم. تجمع Capco بين الخبرة العميقة في المجال، والعقلية الإبداعية، وسجل حافل في تقديم قيمة دائمة لحل التحديات التحويلية الأكثر تعقيدًا للعملاء.

قالت Annie Rowland ، الرئيسة التنفيذية القادمة لشركة Capco : "أنا سعيدة بفرصة قيادة Capco إلى المرحلة التالية من رحلتها". "بصفتي من كبار الموظفين الخبراء في Capco، فأنا ملتزمة بالحفاظ على كل ما يجعل Capco شركة مميزة ويتمثل هذا في علاقات عملائنا، وثقافتنا الفريدة والأصيلة، وتركيزنا على الابتكار والإبداع.

"تتغير احتياجات عملائنا بوتيرة سريعة حيث يتطلعون إلى مواجهة التحديات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الناشئة ومشهد الأعمال المتطور. معًا، تعد Capco وWipro مزيجًا ناجحًا يوفر الخبرة العميقة والتركيز والحجم المطلوبين لضمان نجاح عملائنا في المستقبل. يسعدني أن أتولى قيادة مثل هذه الشركة الرائعة، وأود أن أشكر Lance على قيادته وتوجيهه الاستثنائيين على مر السنين، وأنا أعلم أننا سنواصل العمل عن كثب معًا وهو يمضي قدمًا في منصبه الجديد".

حول Wipro

شركة Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO) هي شركة رائدة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية تركز على بناء حلول مبتكرة تلبي احتياجات التحول الرقمي الأكثر تعقيدًا للعملاء. بالاستفادة من مجموعتنا الشاملة من القدرات في مجال الاستشارات والتصميم والهندسة والعمليات، نساعد العملاء على تحقيق طموحاتهم الأكثر جرأة وبناء أعمال مستدامة جاهزة للمستقبل. مع أكثر من 240,000 موظف وشريك تجاري في 65 دولة، نفي بوعدنا بمساعدة عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا على الازدهار في عالم دائم التغير. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارتنا على .

حول Capco

Capco، وهي إحدى شركات Wipro، هي شركة استشارية عالمية في مجال التكنولوجيا والإدارة تركز على الخدمات المالية وصناعات الطاقة. تعمل Capco عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا من خلال الجمع بين التفكير الابتكاري والمعرفة الصناعية التي لا تضاهى لتسريع المبادرات الرقمية للخدمات المصرفية والمدفوعات وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول والتأمين وقطاع الطاقة. يتم إحياء براعة Capco المتطورة من خلال ثقافتها الحائزة على جوائز "كن على طبيعتك في العمل" والمواهب المتنوعة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn وInstagram وFacebook وYouTube.

البيانات التطلعية

تمثل البيانات التطلعية الواردة هنا معتقدات Wipro فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وكثير منها بطبيعتها غير مؤكدة وخارجة عن سيطرة Wipro. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بآفاق نمو شركة Wipro، ونتائج عملياتها المالية المستقبلية، وخططها وتوقعاتها ونواياها. تحذر شركة Wipro القراء من أن البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة من هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بالتقلبات في أرباحنا وإيراداتنا ومواردنا، وقدرتنا على توليد وإدارة النمو، واستكمال إجراءات الشركات المقترحة، والمنافسة الشديدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتنا على الحفاظ على ميزة التكلفة لدينا، وزيادة الأجور في الهند، وقدرتنا على جذب واستبقاء المهنيين ذوي المهارات العالية، والزيادات المضافة في الوقت والتكلفة على الأسعار الثابتة، والعقود الإطارية الثابتة، وتركيز العملاء، والقيود المفروضة على الهجرة، وقدرتنا على إدارة عملياتنا الدولية، وانخفاض الطلب على التكنولوجيا في مجالات تركيزنا الرئيسية، والاضطرابات في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقدرتنا على إكمال ودمج عمليات الاستحواذ المحتملة بنجاح، والمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بعقود خدماتنا، ونجاح الشركات التي نقوم فيها باستثمارات إستراتيجية، وسحب الحوافز الحكومية المالية، وعدم الاستقرار السياسي، والحرب، والقيود القانونية على زيادة رأس المال أو الاستحواذ على الشركات خارج الهند، والاستخدام غير المصرح به لملكيتنا الفكرية والظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على أعمالنا وصناعتنا.

يتم وصف المخاطر الإضافية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التشغيل المستقبلية بشكل كامل في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقارير السنوية في النموذج 20-F. هذه الملفات متاحة على . يجوز لنا، من وقت لآخر، تقديم بيانات تطلعية خطية وشفوية إضافية، بما في ذلك البيانات الواردة في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتقاريرنا إلى المساهمين. نحن لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم تقديمه من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا وتقاريرنا إلى المساهمين. نحن لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم الإدلاء به من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا.

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