شركة Wipro تعين Anne-Marie Rowland في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Capco

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت شركة Wipro (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO)، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية، اليوم عن تعيين Anne-Marie Rowland (يشار إليها هنا باسم "Annie") في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Capco. تشغل Rowland حاليًا منصب الشريك الإداري لأعمال Capco في المملكة المتحدة وأيرلندا وعضو في فريق القيادة العالمية في Capco. ستتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 1 أبريل 2024.
بصفتها الرئيسة التنفيذية لشركة Capco، ستكون Rowland مسؤولة أمام الرئيس التنفيذي لشركة Wipro والعضو المنتدب Thierry Delaporte وستصبح عضوة في اللجنة التنفيذية لشركة Wipro.
وسيتولى Lance Levy، الذي قاد شركة Capco كرئيس تنفيذي لما يقرب من عقد من الزمن، دورًا جديدًا كمستشار إستراتيجي وسيواصل دعم التوجه الإستراتيجي لشركة Capco وإستراتيجية الاستشارات الشاملة لشركة Wipro.
قال Delaporte "لقد قدم Lance قيادة لا مثيل لها لشركة Capco لأكثر من عقد من الزمن.تحت قيادته، ميزت Capco نفسها باعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال تحويل الخدمات الكاملة، وأصبحت ركيزة نمو رئيسية لشركة Wipro"."يسعدني أن أعلن عن دعم Lance المستمر كمستشار إستراتيجي، مما يساعد Annie وعمليات Capco من خلال انتقال مخطط بعناية. تتمتع Annie بفهم عميق لشركة Capco وعملائنا وفرقنا وصناعة الاستشارات. أنا فخور بالترحيب بـ Annie لقيادة Capco في المستقبل، إلى مرحلتها التالية من النمو".
انضمت Rowland إلى شركة Capco منذ 14 عامًا وتتمتع بخبرة استشارية عميقة في إدارة تغيير الأعمال والابتكار والتحول.
منذ انضمامها إلى Capco، لعبت Rowland دورًا محوريًا في نمو أعمال Capco من خلال سلسلة من الأدوار التنفيذية، حيث عملت في فريق القيادة العالمي لشركة Capco لعدة سنوات في عدد من المناصب، بما في ذلك منصب الرئيس العالمي لممارسات الاستشارات والتحول في Capco، وشريك العميل العالمي لعدد من المؤسسات المالية الكبيرة، والراعي التنفيذي لشركة Women@Capco، ومؤخرًا كشريك إداري لأعمال Capco في المملكة المتحدة وأيرلندا. تم تكريم Rowland من قِبل مجلة الاستشارات لجائزة القيادات النسائية العالمية في الاستشارات في عام 2021.
وتعليقًا على التعيين، قال Lance Levy ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Capco : "إن Capco هي شركة متميزة بشكل لا يصدق، ويشرفني أن أقود الشركة، وأشعر بالامتنان الشديد لجميع أولئك الذين لعبوا دورًا مهمًا في تأسيس الشركة ونموها، وخاصة موظفينا، الذين يعملون بلا كلل للوفاء بالتزامنا بالابتكار والنتائج التحويلية لعملائنا.
"أنا فخور للغاية بكل ما حققناه معًا، وقد واصلنا رفع المستوى من حيث إبداعنا والتركيز على الابتكار والخبرة في المجال والحلول التي قدمناها لعملائنا. لقد رأيت بشكل مباشر مساهمة Annie الضخمة في نجاح أعمالنا ورضا عملائنا، وأنا أعلم أننا تحت قيادتها نفتح فصلاً جديدًا في قصة نمو Capco. أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع كل من Annie وThierry في دوري الجديد كمستشار إستراتيجي".
كانت Capco، التي استحوذت عليها Wipro في عام 2021، مستشارًا موثوقًا للعملاء وعضوًا فعالاً في الصناعة لأكثر من 25 عامًا، وتطورت من مزود خدمة متخصص لتصبح أكبر شركة استشارية مستقلة لإدارة الخدمات المالية في العالم. تجمع Capco بين الخبرة العميقة في المجال، والعقلية الإبداعية، وسجل حافل في تقديم قيمة دائمة لحل التحديات التحويلية الأكثر تعقيدًا للعملاء.
قالت Annie Rowland ، الرئيسة التنفيذية القادمة لشركة Capco : "أنا سعيدة بفرصة قيادة Capco إلى المرحلة التالية من رحلتها". "بصفتي من كبار الموظفين الخبراء في Capco، فأنا ملتزمة بالحفاظ على كل ما يجعل Capco شركة مميزة ويتمثل هذا في علاقات عملائنا، وثقافتنا الفريدة والأصيلة، وتركيزنا على الابتكار والإبداع.
"تتغير احتياجات عملائنا بوتيرة سريعة حيث يتطلعون إلى مواجهة التحديات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الناشئة ومشهد الأعمال المتطور. معًا، تعد Capco وWipro مزيجًا ناجحًا يوفر الخبرة العميقة والتركيز والحجم المطلوبين لضمان نجاح عملائنا في المستقبل. يسعدني أن أتولى قيادة مثل هذه الشركة الرائعة، وأود أن أشكر Lance على قيادته وتوجيهه الاستثنائيين على مر السنين، وأنا أعلم أننا سنواصل العمل عن كثب معًا وهو يمضي قدمًا في منصبه الجديد".
حول Wipro
شركة Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 507685، وفي البورصة الوطنية الهندية تحت الرمز: WIPRO) هي شركة رائدة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية تركز على بناء حلول مبتكرة تلبي احتياجات التحول الرقمي الأكثر تعقيدًا للعملاء. بالاستفادة من مجموعتنا الشاملة من القدرات في مجال الاستشارات والتصميم والهندسة والعمليات، نساعد العملاء على تحقيق طموحاتهم الأكثر جرأة وبناء أعمال مستدامة جاهزة للمستقبل. مع أكثر من 240,000 موظف وشريك تجاري في 65 دولة، نفي بوعدنا بمساعدة عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا على الازدهار في عالم دائم التغير. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارتنا على .
حول Capco
Capco، وهي إحدى شركات Wipro، هي شركة استشارية عالمية في مجال التكنولوجيا والإدارة تركز على الخدمات المالية وصناعات الطاقة. تعمل Capco عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا من خلال الجمع بين التفكير الابتكاري والمعرفة الصناعية التي لا تضاهى لتسريع المبادرات الرقمية للخدمات المصرفية والمدفوعات وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول والتأمين وقطاع الطاقة. يتم إحياء براعة Capco المتطورة من خلال ثقافتها الحائزة على جوائز "كن على طبيعتك في العمل" والمواهب المتنوعة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn وInstagram وFacebook وYouTube.
البيانات التطلعية
تمثل البيانات التطلعية الواردة هنا معتقدات Wipro فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وكثير منها بطبيعتها غير مؤكدة وخارجة عن سيطرة Wipro. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بآفاق نمو شركة Wipro، ونتائج عملياتها المالية المستقبلية، وخططها وتوقعاتها ونواياها. تحذر شركة Wipro القراء من أن البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة من هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بالتقلبات في أرباحنا وإيراداتنا ومواردنا، وقدرتنا على توليد وإدارة النمو، واستكمال إجراءات الشركات المقترحة، والمنافسة الشديدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتنا على الحفاظ على ميزة التكلفة لدينا، وزيادة الأجور في الهند، وقدرتنا على جذب واستبقاء المهنيين ذوي المهارات العالية، والزيادات المضافة في الوقت والتكلفة على الأسعار الثابتة، والعقود الإطارية الثابتة، وتركيز العملاء، والقيود المفروضة على الهجرة، وقدرتنا على إدارة عملياتنا الدولية، وانخفاض الطلب على التكنولوجيا في مجالات تركيزنا الرئيسية، والاضطرابات في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقدرتنا على إكمال ودمج عمليات الاستحواذ المحتملة بنجاح، والمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بعقود خدماتنا، ونجاح الشركات التي نقوم فيها باستثمارات إستراتيجية، وسحب الحوافز الحكومية المالية، وعدم الاستقرار السياسي، والحرب، والقيود القانونية على زيادة رأس المال أو الاستحواذ على الشركات خارج الهند، والاستخدام غير المصرح به لملكيتنا الفكرية والظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على أعمالنا وصناعتنا.
يتم وصف المخاطر الإضافية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التشغيل المستقبلية بشكل كامل في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقارير السنوية في النموذج 20-F. هذه الملفات متاحة على . يجوز لنا، من وقت لآخر، تقديم بيانات تطلعية خطية وشفوية إضافية، بما في ذلك البيانات الواردة في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتقاريرنا إلى المساهمين. نحن لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم تقديمه من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا وتقاريرنا إلى المساهمين. نحن لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد يتم الإدلاء به من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا.
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