تعيين R. Dane Mauldin رئيسًا لقسم التحوّل في شركة NIQ

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE ‏)-- أعلنت اليوم NIQ‏، الشركة العالمية الرائدة في مجال استخبارات المستهلكين، انضمام R. Dane (Dane) Mauldin‏ إلى الشركة في منصب الرئيس التنفيذي لقسم التحوّل اعتبارًا من 18 مارس 2024‏.

يتمتع Mauldin بمجموعة من المهارات المتنوعة التي تشمل الخبرة في العمليات، والتخطيط الإستراتيجي، وتمكين المبيعات، وتطوير المنتجات، والتحليلات، وخدمة العملاء والامتثال. وقد انضم إلى NIQ قادمًا من شركة TransUnion، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم العمليات، وقبله شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المنتجات. وهو يرفع تقاريره إلى Tracey Massey، رئيسة قسم العمليات، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للشركة.

تم تعيين Curtis Miller‏، الذي تولى هذا المنصب مؤخرًا، رئيسًا لقسم التخطيط الإستراتيجي، فهو مسؤول عن الإستراتيجية والتطوير المؤسسي.

تقول Tracey Massey‏ "سيقود Dane‏ إستراتيجية الانتقال إلى السوق وفِرَق تمكين المبيعات لدينا، لمواصلة رحلتنا التي تهدف إلى وضع عملائنا من تجّار التجزئة والمُصنِّعين في قلب كل ما نقوم به. وبينما نسعى للوفاء بوعدنا بتقديم الحل Full ViewTM‎‏، سنواصل الاستثمار في الأفراد والابتكار على حدٍ سواء لتحقيق هدفنا المتمثل في "إظهار ما يريده الناس للعالم" وتمكين عملائنا من النمو".

وتضيف Massey وتقول "بفضل تركيزه القوي على العملاء وكفاءته العميقة في تطبيق البيانات والتحليلات لحل مشاكل العمل، يتمتع Dane بمجموعة متميزة من المؤهلات التي ستُكمِّل قدرات فريق القيادة لدينا وتساعدنا في تحقيق أهداف نُموِّنا الطموحة. لقد سعدنا كثيرًا بانضمامه إلى فريقنا".

يقول Mauldin‏: "يسعدني الانضمام إلى NIQ في هذا الوقت المثير. لقد منحني هذا الفرصة للتعرف على العديد من كبار قادة NIQ، وأنا معجب حقًا بجودة القيادة، وبتركيزهم على وضع العملاء في قلب كل ما يفعلونه، وبثقافتهم الشاملة والتعاونية".

يقول Jim Peck‏، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "بفضل سِجلِّه الحافل في تحويل الأعمال، يسعدني أن أرحب بـ Dane في شركة NIQ‏. لقد حققنا تقدمًا قويًا في مسيرة تحوّلنا حتى الآن، بما في ذلك الجهد الكبير الذي بذلناه لدمج GfK وNIQ‏، ونرى أن Dane يتمتع بقدرات فريدة لمساعدتنا في تسريع خططنا".

نبذة عن شركة NIQ

NIQ هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المستهلك، فهي توفر الحلول الأكثر اكتمالاً لفهم سلوك المستهلكين في الشراء وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. وفي عام 2023‏، اندمجت NIQ مع GfK‏، ليجمع هذا الاندماج بين اثنين من روّاد الصناعة يتمتعان بانتشار عالمي لا مثيل له. ومن خلال قراءة شاملة لقطاع البيع بالتجزئة ورؤى المستهلكين الأكثر شمولاً، والتي يتم تقديمها عبر تحليلات متقدمة من خلال أحدث المنصات، تقدم NIQ الحل Full ViewTM‎‏.

إن NIQ هي إحدى شركات مجموعة Advent International وتنتشر عملياتها في أكثر من 100 سوق، وتغطي أكثر من 90‏% من سكان العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني NIQ .

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