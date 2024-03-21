تعيين R. Dane Mauldin رئيسًا لقسم التحوّل في شركة NIQ

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم NIQ، الشركة العالمية الرائدة في مجال استخبارات المستهلكين، انضمام R. Dane (Dane) Mauldin إلى الشركة في منصب الرئيس التنفيذي لقسم التحوّل اعتبارًا من 18 مارس 2024.
يتمتع Mauldin بمجموعة من المهارات المتنوعة التي تشمل الخبرة في العمليات، والتخطيط الإستراتيجي، وتمكين المبيعات، وتطوير المنتجات، والتحليلات، وخدمة العملاء والامتثال. وقد انضم إلى NIQ قادمًا من شركة TransUnion، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم العمليات، وقبله شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المنتجات. وهو يرفع تقاريره إلى Tracey Massey، رئيسة قسم العمليات، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للشركة.
تم تعيين Curtis Miller، الذي تولى هذا المنصب مؤخرًا، رئيسًا لقسم التخطيط الإستراتيجي، فهو مسؤول عن الإستراتيجية والتطوير المؤسسي.
تقول Tracey Massey "سيقود Dane إستراتيجية الانتقال إلى السوق وفِرَق تمكين المبيعات لدينا، لمواصلة رحلتنا التي تهدف إلى وضع عملائنا من تجّار التجزئة والمُصنِّعين في قلب كل ما نقوم به. وبينما نسعى للوفاء بوعدنا بتقديم الحل Full ViewTM، سنواصل الاستثمار في الأفراد والابتكار على حدٍ سواء لتحقيق هدفنا المتمثل في "إظهار ما يريده الناس للعالم" وتمكين عملائنا من النمو".
وتضيف Massey وتقول "بفضل تركيزه القوي على العملاء وكفاءته العميقة في تطبيق البيانات والتحليلات لحل مشاكل العمل، يتمتع Dane بمجموعة متميزة من المؤهلات التي ستُكمِّل قدرات فريق القيادة لدينا وتساعدنا في تحقيق أهداف نُموِّنا الطموحة. لقد سعدنا كثيرًا بانضمامه إلى فريقنا".
يقول Mauldin: "يسعدني الانضمام إلى NIQ في هذا الوقت المثير. لقد منحني هذا الفرصة للتعرف على العديد من كبار قادة NIQ، وأنا معجب حقًا بجودة القيادة، وبتركيزهم على وضع العملاء في قلب كل ما يفعلونه، وبثقافتهم الشاملة والتعاونية".
يقول Jim Peck، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "بفضل سِجلِّه الحافل في تحويل الأعمال، يسعدني أن أرحب بـ Dane في شركة NIQ. لقد حققنا تقدمًا قويًا في مسيرة تحوّلنا حتى الآن، بما في ذلك الجهد الكبير الذي بذلناه لدمج GfK وNIQ، ونرى أن Dane يتمتع بقدرات فريدة لمساعدتنا في تسريع خططنا".
نبذة عن شركة NIQ
NIQ هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المستهلك، فهي توفر الحلول الأكثر اكتمالاً لفهم سلوك المستهلكين في الشراء وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. وفي عام 2023، اندمجت NIQ مع GfK، ليجمع هذا الاندماج بين اثنين من روّاد الصناعة يتمتعان بانتشار عالمي لا مثيل له. ومن خلال قراءة شاملة لقطاع البيع بالتجزئة ورؤى المستهلكين الأكثر شمولاً، والتي يتم تقديمها عبر تحليلات متقدمة من خلال أحدث المنصات، تقدم NIQ الحل Full ViewTM.
إن NIQ هي إحدى شركات مجموعة Advent International وتنتشر عملياتها في أكثر من 100 سوق، وتغطي أكثر من 90% من سكان العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني NIQ .
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