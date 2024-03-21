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أمطار بمعظم مناطق المملكة

3/21/2024 4:21:53 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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