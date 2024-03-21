وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

(MENAFN
- Al Watan) بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة، اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وفي بداية اللقاء، نقل وزير الدفاع لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق السلام والازدهار، فيما حمل دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة في الشأن اليمني، والمساعي المبذولة لاستكمال وتنفيذ خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، وبحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكد خلال لقائه بدولته موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار دولة رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان.
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