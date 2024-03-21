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وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

3/21/2024 4:21:53 AM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة، اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وفي بداية اللقاء، نقل وزير الدفاع لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق السلام والازدهار، فيما حمل دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة في الشأن اليمني، والمساعي المبذولة لاستكمال وتنفيذ خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، وبحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكد خلال لقائه بدولته موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار دولة رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان.

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