الذهب يحلق لمستوى غير مسبوق بعد تمسك الفيدرالي بمساره للفائدة 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق اليوم الخميس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2203.84 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 2206.30 دولار.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المركزي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة في مذكرة“مع احتفاظ باول بثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح مسارا صعوديا لسعر الذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.70 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8% إلى 914.25 دولار وقفز البلاديوم 1.2% إلى 1034 دولارا.

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