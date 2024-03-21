الذهب يحلق لمستوى غير مسبوق بعد تمسك الفيدرالي بمساره للفائدة 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق اليوم الخميس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2203.84 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 2206.30 دولار.
وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.
وقال رئيس المركزي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.
وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة في مذكرة“مع احتفاظ باول بثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح مسارا صعوديا لسعر الذهب”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.70 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8% إلى 914.25 دولار وقفز البلاديوم 1.2% إلى 1034 دولارا.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004385
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