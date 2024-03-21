أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6% أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% أمس الأربعاء.

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كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 0.5% أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1% عند 81.68 دولار.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.

وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.

وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون مما يعكس طلبا قويا على الوقود.

وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.

وثبّت المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50%، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل.

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