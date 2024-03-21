أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6% أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% أمس الأربعاء.
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كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 0.5% أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1% عند 81.68 دولار.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.
وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.
وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون مما يعكس طلبا قويا على الوقود.
وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.
وثبّت المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50%، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004384
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