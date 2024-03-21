صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 11.2% خلال مارس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 11.2% على أساس سنوي في العشرين يومًا الأولى من مارس، بسبب زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأفادت دائرة الجمارك الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 34.13 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 مارس، مقارنة بـ30.69 مليار دولار قبل عام.

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كما ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 11.2% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.35 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.3% على أساس سنوي إلى 34.84 مليار دولار خلال العشرين يومًا الأولى من مارس، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 700 مليون دولار.

وأضافت أن الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ظلت تسيرعلى مسار انتعاش قوي منذ أواخر العام الماضي بعد تراجع استمر لمدة عام.

وفي فبراير، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.8% على أساس سنوي إلى 52.4 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي، على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات، وكان نمو الصادرات مدفوعا بمبيعات أشباه الموصلات، وهي عنصر تصدير رئيسي.

وأشارت إلى أن صادرات الرقائق قفزت بنسبة 46.5% إلى 6.34 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 مارس، كما شكلت صادرات أشباه الموصلات 18.6% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة 4.5 نقطة مئوية عما قبل عام وسط انتعاش دورة الصناعة.

وارتفعت صادرات السفن بنسبة 370.8% على أساس سنوي إلى 1.27 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعات منتجات الصلب وقطع غيار السيارات بنسبتي 1.5%، و5.2% على التوالي.

ولفتت إلى أنخفاض صادرات السيارات بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 3.18 مليار دولار، كما شهدت صادرات المنتجات البترولية انخفاضًا بنسبة 1.1% إلى 2.82 مليار دولار.

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