صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 11.2% خلال مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 11.2% على أساس سنوي في العشرين يومًا الأولى من مارس، بسبب زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
وأفادت دائرة الجمارك الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 34.13 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 مارس، مقارنة بـ30.69 مليار دولار قبل عام.
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كما ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 11.2% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.35 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.3% على أساس سنوي إلى 34.84 مليار دولار خلال العشرين يومًا الأولى من مارس، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 700 مليون دولار.
وأضافت أن الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ظلت تسيرعلى مسار انتعاش قوي منذ أواخر العام الماضي بعد تراجع استمر لمدة عام.
وفي فبراير، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.8% على أساس سنوي إلى 52.4 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي، على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات، وكان نمو الصادرات مدفوعا بمبيعات أشباه الموصلات، وهي عنصر تصدير رئيسي.
وأشارت إلى أن صادرات الرقائق قفزت بنسبة 46.5% إلى 6.34 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 مارس، كما شكلت صادرات أشباه الموصلات 18.6% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة 4.5 نقطة مئوية عما قبل عام وسط انتعاش دورة الصناعة.
وارتفعت صادرات السفن بنسبة 370.8% على أساس سنوي إلى 1.27 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعات منتجات الصلب وقطع غيار السيارات بنسبتي 1.5%، و5.2% على التوالي.
ولفتت إلى أنخفاض صادرات السيارات بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 3.18 مليار دولار، كما شهدت صادرات المنتجات البترولية انخفاضًا بنسبة 1.1% إلى 2.82 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004383
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