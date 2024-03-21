الدولار يتراجع بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم، كما أنه لم يتبن لهجة أكثر ميلا للإبقاء على التشديد النقدي كما كان يخشى بعض المستثمرين.
وقفز الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس نمو التوظيف بشكل حاد في فبراير شباط وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.
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وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33% إلى 0.6608 دولار أمريكي، بعد أن صعد أكثر من 0.4% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.
وفي ختام اجتماع المركزي الأمريكي أمس الأربعاء قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.
وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار يوم الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.
واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5% في جلسة التداول السابقة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.08% إلى 0.6087 دولار أمريكي.
وصعد الين 0.4% إلى 150.63 دولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 151.82 في الجلسة السابقة ونحو أدنى مستوى في عدة عقود.
وعلى الرغم من التحول التاريخي الذي تبناه بنك اليابان بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في وقت سابق من الأسبوع، أشار صناع السياسة إلى أنه من المتوقع الإبقاء على“أوضاع التيسير المالي” لبعض الوقت.
وقد أعطى ذلك المستثمرين الثقة لإعادة بناء مراكزهم في التجارة التي تحظى بشعبية لصفقات فروق أسعار الفائدة بالين، إذ من المرجح أن يستمر الفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لبعض الوقت، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض العملة.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108004382
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